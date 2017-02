New York rammet av snøstorm

Newyorkere våknet opp til en heftig snøstorm i dag. Hundrevis av flyavganger er innstilt, skoler er stengt og folk bes holde seg inne.

En snøstorm beveger seg fort oppover nordøstkysten av USA, fra Pennsylvania til Maine. Det er ventet å komme så mye som 30 cm i store byer som New York, Boston og Connecticut i dag.

Værmeldere advarer om at det kan blåse opp mot 22 meter i sekundet, og det er meldt opp til ti cm snø i timen, noe som kan gjøre det farlig å reise, advarer lokale myndigheter, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

KAOS FOR NOEN, KOS FOR ANDRE: En snømann i Washington Square Park. Foto: Bryan R. Smith AFP

Farlig storm

The National Weather Service advarer mot farlige kjøreforhold over hele østkysten og lokale myndigheter ber folk holde seg innendørs og bare reise dersom det er ytterst nødvendig, melder nyhetskanalen CBS News. Når det kommer så mye som fem cm i timen er det vanskelig for plogene å få ryddet unna snøen.

– Utenfor Boston metro faller det nå 30–41 cm bare mens vi står her og snakker, sier Alan Dunham, meteorolog ved National Weather Service i Massachusetts, til Reuters.

Skoler over hele nordøstkysten er stengt i dag, inkludert skolene i NY City med over en million studenter.

Dette er det største snøfallet hiottil i år på østkysten. og stormen kom etter flere dager med vårvær opp mot 16 grader.

HVIT MOTEUKE: Det ble plutselig upraktisk med høye hæler under New York Fashion Week i dag.

Flykaos



I morgentimene torsdag lokal tid var over halvparten av flyene inn og ut av New York's Laguardia Airport, Newark International Airport i New Jersey og Boston Logan International flyplass kansellert.

Over 3200 flyavganger er kansellert nasjonalt, melder Flightaware.com.

TRAVELT: Snøploger rydder vei gjennom Times Square torsdag morgen lokal tid. Foto: Bryan R. Smith AFP