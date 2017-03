New York har hatt 3850 barneekteskap på ti år

Nå tar senatet i New York tak, og går inn for å gjøre slutt på barneekteskap i delstaten.

Senatet i New York har denne uken enstemmig vedtatt et lovforslag som slår ned på barneekteskap i New York.

Forslaget er å øke aldersgrensen for ekteskap fra 14 år til 17 år. Lovforslaget har nå blitt sendt til forsamlingen for godkjennelse.

4.000 barneekteskap på ti år

– Det er synd at i henhold til New Yorks lover, kan barn så unge som 14 år gammel, vanligvis jenter bli overtalt eller tvunget inn i ekteskap på tvers av staten. Dette forslaget vil forhindre denne urimelige handlingen, sier senator Andrew Lanza, ifølge en pressemelding.

Ifølge pressemeldingen har 3.850 barn under 18 år, i en periode fra 2001 til 2010 giftet seg i New York.

Les også: – Lover skjerpet innsats mot tvangsekteskap, trusler og vold

– Det er sjokkerende at New York tillater ekteskap blant 14-åringer, sier Heather Barr, seniorforsker på kvinners rettigheter ved HRW i en uttalelse.

Over 80 prosent er jenter

84 prosent av disse ekteskapene har innebåret at en jente har giftet seg med en voksen mann.

– En slik lov er ikke i trå med resten av verden. Selv i land med høy forekomst av barneekteskap, erkjennes det at ekteskap under 18 år er skadelig, står det videre i uttalelsen.

Fugelli mener man må «forstå» barneekteskap: – Ikke min venstreside

Under den nåværende loven er grensen for ekteskap i New York 18 år, men tillater å ungdom mellom 16 og 17 å gifte seg med foreldrenes godkjenning. 14 og 15-åringen kan gifte seg hvis de har tillatelse fra en dommer i tillegg til foreldrenes godkjennelse.

Plan Norge: – Bra de rydder opp

– Det er udelt positivt at New York rydder opp i det groteske hullet de har hatt i lovgivningen, selv om jeg skulle ønske at de tok skrittet ut og satte 18 år for alle, sier Kjell Erik Øie, generalsekretær i Plan Norge.

Les også: UNICEF: Ikke alltid riktig å splitte barneekteskap

Han mener det er et tankekors at man i den vestlige verden har snakket om barneekteskap som et problem som skjer geografisk langt unna vesten, samtidig som det har vært mulig i blant annet USA.

– Det reflekterer at dette må jobbes med globalt, slår generalsekretæren fast.

New York skal neste uke huse FNs kvinnekommisjon hvor tema er kvinners økonomiske styrke i verden.