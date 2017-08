Nelly gråt da hun så huset: - Jeg er så lettet

SPRING (VG) Nelly og Roberto Coello kunne tirsdag lykkelig konstatere at de enorme vannmassene de dagen før evakuerte fra hadde stoppet bare to centimeter fra dørstokken.

– Å Gud, jeg er så lettet, sier Nelly da hun ser at alt inne i huset er tørt.

Så kommer tårene.

– Takk! Takk! gjentar hun flere ganger og ser opp.

– Gud hjalp oss.

Harvey tiltar i styrke: – Redd for hvor mange døde kropper vi kan finne

Sammen med ektemannen Roberto og svigersønnen Chris Gonzalez har Nelly tatt med VG til deres hus i Spring noen mil nord for Houston. Selv om dette ikke er det verst rammede området etter de enorme nedbørsmengdene som fulgte med orkanen Harvey, må vi vasse gjennom gatene med vann opp til livet for å nå frem til huset.

Chris advarer oss om at det kan være slanger i vannet. Midt ute i gaten står en hvit bil med vann nesten opp til taket.

– Det er min kones bil, forteller Chris.

BIL UNDER VANN: Chris Gonzalez må innse at konas bil neppe blir kjørbar med det første. Foto: Lech Klaudia , VG

Evakuerte med barna

Da orkanen kom tok Chris og Nelly med barna til svigerforeldrene. Tanken var at de hadde strømaggregat. De ville være tryggere der.

Texas: Folk søker tilflukt på hustak

– Men i går ettermiddag måtte vi hentes ut herfra med båt. Vannet steg veldig raskt. Men jeg klager ikke. Vi er i live, forteller Chris.

Det er naboene også, men flere av dem har ikke vært like heldige med vannet. En nabo er i gang med å skjære bort teppene på gulvet når VG banker på. Vannet nådde fem til til centimeter opp fra gulvet på det meste. Det samme skjedde hos en annen nabo, Ted DeWalt.

– Dere går på vann her nå, sier når VG tråkker inn på parketten på soverommet.

Man kan kjenne vannet flyte under treverket.

KOSTER VANN: Tod DeWalt har brukt hele formiddagen til å koste vann ut fra huset. Hunden Patron tar ting tilsynelatende med ro. Foto: Lech Klaudia , VG

Veiene mot Houston sperret av vannmengder

Tidligere tirsdag forsøkte VG komme seg nærmere inn mot Houston, men den ene veien etter den andre var stengt på grunn av flommen. Folk med båter som ønsket å hjelpe slet også med å komme seg inn.

– Nå har vi hørt det er behov for båter i nærheten her, så vi er på vei dit, fortalte tre kompiser VG møtte.

Da de kom frem viste det seg at man ikke kom helt frem med båt. Vannet var for høyt for biler enkelte steder, men for grunt for båter andre steder. Til slutt kom en bil med ekstra høye hjul som fikk kjørt evakuert en familie som hadde etterlyst hjelp.

Senere kom minst to store militærlastebiler og kjørte ut enda flere.

Harvey fortsetter å herje

Søndag nådde Harvey, som nå er nedgradert fra orkan til tropisk storm, USAs fjerde største by Houston. Med seg bragte stormen enorme nedbørsmengder, og søndag morgen våknet sørstatsbyen til enorme ødeleggelser og oversvømmelser.

Tirsdag begynte vann å flomme over fra den store Addicks-demningen i den allerede oversvømte byen, noe som gjorde flomkaoset enda verre.

Minst åtte mennesker er døde, ifølge The LA Times. Tirsdag bekreftet ordføreren i Houston på Twitter at en politimann på vakt også har omkommet i flommen.

Les mer: Politimann (60) druknet på jobb

Katastrofen er langt fra avblåst. Det voldsomme regnværet er ventet å nå sin topp onsdag eller torsdag denne uken. I Houston sitter mange i hjemmene sine og venter på hjelp. Enkelte steder er det kun hustakene som stikker opp av vannmassene.