Nekter å utlevere informasjon til Trumps valgfusk-kommisjon

WASHINGTON, D.C. (VG) Donald Trump har nedsatt en kommisjon som skal undersøke om det forekom stemmejuks under valget.

En republikansk delstatspolitiker ber hele kommisjonen «hoppe i Mexico-gulfen».

Som et ledd i kommisjonens arbeid har de bedt om at alle 50 delstatene sender over informasjon om velgerne fra deres velgerregistre.

De har blant annet bedt om folks navn, fødselsdato, adresse, siste fire siffer av folks sosiale sikkerhetsnummer (ikke ulikt norske personnummer), rulleblad, militærstatus, partitilhørighet, stemmehistorie og om de er registrerte velgere i flere delstater.

Dette har fått mange til å reagere.

Så langt har 29 delstater sagt at de ikke kommer til å overlevere alt det kommisjonen ber om. Enkelte sier de ikke kommer til å overlevere noe som helst. De mener dette er et grovt overtramp mot innbyggernes rett til personvern, fordi det er å gi ut personsensitive opplysninger.

At noe av dette allerede er offentlig tilgjengelig mener de er irrelevant, fordi delstatslover forbyr å offentliggjøre enkelte andre detaljer om velgerne.

Dessuten finnes det ingen bevis for at stemmejuks er et utbredt problem, sier mange av ministrene med ansvar for føderale spørsmål i disse delstatene.

Syrlig respons

En av disse, Delbert Hosemann i Mississippi, ga i en pressemelding fredag meget tydelig uttrykk for at det er helt uaktuelt for ham å dele slike opplysninger med de føderale myndighetene.

I pressemeldingen skriver han at de ennå ikke har fått en formell henvendelse om dette, men at han likevel har sett brevet som er sendt ut.

«Dersom jeg får en slik henvendelse vil min respons være at de kan hoppe i Mexico-gulfen, og at Mississippi er en strålende stat å gjøre det fra», skriver han syrlig.

Hosemann, som er representant for presidentens eget parti, Republikanerne, har tidligere kjempet i en føderal domstol for å beskytte Mississippis velgeres personvern. Den saken vant han.

Lørdag morgen, amerikansk tid, sendte Donald Trump ut en twittermelding som reaksjon på at over halvparten av statene ikke vil dele denne informasjonen.

«Hva er det de forsøker å skjule?», spør presidenten i meldingen.

– Ikke-eksisterende

Hillary Clinton fikk 2,2 millioner flere stemmer enn Donald Trump i valget, men Trump har senere hevdet at han fikk flest stemmer hvis «man trekker fra de millioner av mennesker som stemte ulovlig».

Valgeksperter, stemmerettsforkjempere og mange av delstatene – både med republikansk og demokratisk lederskap - sier at all forskning på området tyder på at valgfusk på ingen måte er et utbredt problem, og mener hele kommisjonen i beste fall er bortkastede skattepenger.

«Når man har undersøkt dette viser det seg at problemet er et sted mellom mikroskopisk og ikke-eksisterende», skriver for eksempel Paul Waldman, en liberal blogger for Washington Post.