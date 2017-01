CENTREVILLE (VG) I den lille, amerikanske småbyen har innbyggerne i årevis undret seg over hva som foregikk bak de høye gjerdene på den russiske eiendommen.

VGs USA-KONTOR Ta kontakt og følg meg på:

E-post: marianne.vikas@vg.no

Facebook: @marianneusa

Twitter: @MarianneVikaas

Instagram: @vg_i_new_york

Vi har passert åker etter åker, et og annet hus og noen skogholt. Fra hovedveien har vi kjørt en smal vei i flere kilometer uten å møte en eneste bil. Ikke et menneske er å se.

I enden har en tettvokst hekk gjort det høye gjerdet nærmest til en mur. Gjennom en port ser vi det eneste tegnet på at noen nylig har vært her: Et juletre med fargerike kuler og en stjerne på toppen.

– De holdt seg for seg selv, sier Mandy Leager (34) til VG.

Vi møter henne i Edward’s Epic Pharmacy i Centreville i delstaten Maryland, hvor hun jobber. Det er i utkanten av denne småbyen at Russland siden 1970-tallet har brukt den store og isolerte eiendommen som feriested for russiske ambassadeansatte i Washington D.C., som ligger halvannen times kjøretur unna.

Bakgrunn: USA utviser 35 russiske diplomater

Bestefaren fikk vodka

I romjulen var det slutt: President Barack Obama kommanderte 35 diplomater og deres familier ut av landet, og eiendommen ble stengt som en del av sanksjonene mot Russland som hevn for påståtte hackingangrep mot USA.

Også en russisk eiendom på Long Island utenfor New York led samme skjebne, med grunnlag i at amerikanske myndigheter mener at det ble drevet spionasje fra disse eiendommene.

Lest denne? Her er Putins julebrev til Trump

HIT, MEN IKKE LENGER: Slik lyder beskjeden på porten inn til eiendommen som nå er tatt over av amerikanske myndigheter. Foto: Thomas Nilsson/VG

34-åringen forteller at hun har hørt om russerne så lenge hun kan huske. Bestefaren var nemlig den som sørget russerne med olje til oppvarming på eiendommen.

– Jeg husker at bestefaren min fikk russisk vodka i julegave fra dem hvert år. Så husker jeg at bestefar sa at han visste at russerne alltid holdt et øye med ham.

VODKA TIL JUL: Mandy Leager (34) forteller at bestefaren leverte olje til russerne på Centreville-eiendommen. Til hver jul pleide han å få russisk vodka i gave. Foto: Thomas Nilsson/VG

VG har snakket med flere innbyggere i Centreville som sier at de sjelden eller aldri så russerne – annet enn i flotte biler med diplomatskilt. For mange ble den store eiendommen med de mange «ingen adgang»-skiltene et aldri så lite mysterium.

– Jeg har alltid lurt på hva russerne gjorde her, sier Leager.

Obama til Putin: – Kutt ut!

– Hemmelighetsfulle

Hennes sjef, 63 år gamle Rick Leonard, husker godt da russerne flyttet inn på eiendommen for godt over 40 år siden.

– De var veldig rart da de kom. Plutselig var russerne her.

Leonard har jobbet på byens apotek i en årrekke, men sier at han aldri så russere her mens han var på jobb.

– De var veldig hemmelighetsfulle, sier han og begynner å fortelle en historie han har hørt:

Om da det for noen år siden brøt ut en brann på eiendommen og at russerne ville nekte brannvesenet å komme inn. Til slutt måtte de gi opp, og i slukningsarbeidet kom brannvesenet over rom fulle av teknisk utstyr.

TROR PÅ TRUMP: Rick Leonard (63) mener sanksjonene var et politisk spill fra Obamas side. Han har tro på at Trump kan rydde opp i forholdet til Russland. Foto: Thomas Nilsson/VG

Få innsikt: Slik skal russerne ha forsøkt å påvirke valget

Slike historier har blitt fortalt i tiår i byen med en liten hovedgate hvor apoteket, en pizzarestaurant, iskremutsalg, kafé og en irsk pub ligger på rekke.

– Det er dette alle snakker om nå, sier Valerie Coulby, med henvisningen til utvisningen og stengingen av den russiske eiendommen.

Putin: – Vi er sterkere enn hvem som helst som vil forsøke å angripe oss

SMÅBY: Centreville i Maryland har drøye 4000 innbyggere. Nå handler samtalene her om den russiske eiendommen i utkanten av byen som Barack Obama har stengt. Foto: Thomas Nilsson/VG

– Alltid vennlige

Hun eier Commerce Street Creamery – et kombinert iskremutsalg og kafé som denne dagen serverer hjemmelaget chilisuppe som dagens.

RUSSISKE KUNDER: - Russerne gikk ut og inn her. Det var alltid familier som kom hit, sier Valerie Coulby, eier av Commerce Street Creamery i Centreville. Foto: Thomas Nilsson/VG

– Russerne gikk ut og inn her. Det var alltid familier som kom hit, sier Coulby og fortsetter:

– Vi hadde aldri noen problemer med dem. De var alltid vennlige. Jeg ble veldig sjokkert da jeg hørte at det skal ha foregått spionasje der.

Bartenderen Andrew Koslosky (46) på O'Shucks sier som de fleste andre: Russerne hold seg for seg selv og var ikke synlige i bybildet.

En kvinnelig kollega av ham, som ikke ønsker navnet sitt på trykk, sier at de eneste gangene hun så dem var da hun var ute i båt.

USYNLIGE: Bartender Andrew Koslosky (46) sier at han aldri så russerne i bybildet. Foto: Thomas Nilsson/VG

Den russiske eiendommen, som nå er overtatt av amerikanske myndigheter, ligger helt nede ved vannkanten langs Chester River.

– Det var ofte mange barn som lekte der, og folk som hadde piknik.

Les også: Slik lager Obama trøbbel for Trump

– Tror ikke de gjorde noe galt

Tilbake på Edward’s Epic Pharmacy snakker sjefen Rick Leonard i varme ordelag om USAs påtroppende president, Donald Trump.

– Jeg tror at sanksjonene bare var en politisk greie for Obama, sier Leonard og legger til at han er optimistisk.

Optimistisk for at Trump ikke bare blir en utmerket president, men også for at Trump kan sørge for et godt forhold til Russland og deres president Vladimir Putin.

– Jeg tror ikke at de gjorde noe galt her. Jeg tror at de snart kommer tilbake – Trump kommer til å sørge for det.

FORLATT: Den russiske eiendommen er nå blitt overtatt av amerikanske myndigheter. Foto: Thomas Nilsson/VG

Donald Trump har gjentatte ganger sagt at USA må komme seg videre etter de påståtte hackingangrepene fra Russland, mens Putin er avventende til å komme med en motreaksjon før Trump innsettes som president – forretningsmannen som har snakket så varmt om ham.

Førstkommende fredag skal Trump få et innblikk i bevisene USA sitter på i saken.

Rick Leonards kollega Mandy Leager har liten tro på at innbyggerne i Centreville kommer til å bli klokere på hva som foregikk på eiendommen nede ved elven:

– Jeg tror at vi aldri kommer til å få vite med sikkerhet hva de gjorde der.

Slik reagerer Russland på diplomat-utvisningen: Vi er lei av alle løgnene