Nå er det over for USAs mest besøkte sirkus

For aller siste gang gikk sceneteppet ned for «the greatest show on earth».

Det omreisende sirkuset Ringling Bros. and Barnum & Bailey har gjennom 146 år gjort seg kjent for sine eksotiske dyr og prangende kostymer.

Sirkuset er også bakgrunnen for den Oscar-vinnende filmen «The greatest show on earth» fra 1952.

I januar ble det kjent at sirkuset skulle legges ned, og natt til mandag norsk tid var det kroken på døren:

I et storstilt show med både akrobater, klovner og eksotiske dyr tok de farvel med publikum for aller siste gang fra manesjen i New York.

FØLELSESLADET: Kveldens seremonimester Johnathan Lee Iverson sammen med familien etter at siste nummer var fremført. Foto: Lucas Jackson , Reuters

Artister, ansatte og publikum klemte hverandre og sang med tårer i øynene da hele ble avsluttet med en fremføring av «Auld Lang Syne».

– Vi må alle omfavne forandring, men det er en kjærlighet for sirkuset som aldri vil dø, sier direktør Kenneth Feld, som kaller det siste showet for «en feiring».

Han har tidligere fortalt at nedleggelsen i all hovedsak skyldes sviktende billettinntekter.

Helt siden 1882, da de hentet inn en asiatisk elefant ved navn Jumbo, har elefantene vært selve symbolet for det ikoniske sirkuset.

Etter flere år med massiv kritikk, besluttet likevel eierne i mai i fjor å kutte ut bruken av elefanter, noe direktøren hevdet var den viktigste årsaken til de fallende besøkstallene.

