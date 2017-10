Mystiske sykdommer: USA utviser 15 cubanske diplomater

USA utviser 15 cubanske diplomater etter at 22 ansatte som angivelig var etterretningsagenter ved USAs ambassade i Havanna, fikk uforklarlige helseplager.

22 tidligere ansatte ved USAs ambassade i Havanna har fått påvist helseplager og er sendt hjem, etter å ha blitt utsatt for høyfrekvente og smertefulle lyder, både i ambassadebygningen og ved boligene sine.

Amerikanske myndigheter har hittil omtalt de 22 som diplomater, men ifølge en rekke godt informerte kilder nyhetsbyrået AP har snakket med, dreier det seg i hovedsak om etterretningsagenter.

Hva som har forårsaket de uforklarlige helseplagene er fortsatt et mysterium. Amerikanske myndigheter hevder de ambassadeansatte er utsatt for et angrep, noe som har påført flere av dem varig hørselsskade, kraftig hodepine, balanseforstyrrelser og lettere hjerneskade.

TØMMER AMBASSADEN: Her er USAs ambassade i Havana, avbildet 29. september, da det ble klart at USA sendte hjem mer enn halve staben på grunn av uforklarlige helseproblemer og mystiske sykdommer. Foto: Adalberto Roque , AFP

Cuba nekter

Cubanske myndigheter nekter enhver befatning med saken, som synes å føye seg inn i rekken av etterretningskrigen som i flere tiår har pågått mellom landet og USA.

– Cuba har aldri begått, og vil aldri begå slike handlinger. Cuba ville aldri tillatt at landet ble brukt av en tredjepart på denne måten, sa utenriksminister Bruno Rodríguez Parrilla i forrige måned.

– Cubanske myndigheter har ikke funnet noe svar på hva helseplagene kan skyldes. Etterforskningen fortsetter, men vi er avhengig av samarbeid med amerikanske myndigheter, sa han.

Utviser 15 cubanere

Tirsdag la utenriksdepartementet i Washington fram en liste med navn på 15 cubanske diplomater. De får sju dager på seg til å forlate USA.

– Beslutningen er blitt tatt som følge av Cubas manglende evne til å foreta nødvendige steg for å beskytte våre diplomater i henhold til Wien-konvensjonen. Denne ordren vil sikre balanse i antallet som inngår i våre respektive diplomatiske utsendinger, heter det i en uttalelse fra Tillerson.

En tjenesteperson i utenriksdepartementet bruker begrepet «utvisning», men slår samtidig fast at det ikke dreier seg om å erklære de 15 cubanerne persona non grata, noe som ville ha hindret dem fra noensinne å slippe inn i USA igjen.

Krever nedbemanning

I mai utviste USA to cubanske diplomater som følge av striden og har hjemkalt 60 prosent av sine ambassadeansatte fra den cubanske hovedstaden.

– Fram til Cubas regjering kan garantere for sikkerheten til våre diplomater på Cuba, vil ambassaden vår bare ha beredskapspersonell slik at så få diplomater som mulig risikerer å bli utsatt for skader, sa utenriksminister Rex Tillerson da han kunngjorde beslutningen om hjemkalling.

Cuba kaller denne beslutningen forhastet og understreker at landets myndigheter ønsker å fortsette samarbeidet med USA.