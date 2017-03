Mot thriller-avstemning om helseplan

Et drøyt døgn før avstemningen mangler president Donald Trump fortsatt de nødvendige stemmene for å få flertall for sin nye helsereform.

Til tross for omfattende lobbyvirksomhet fra presidenten selv, og de republikanske lederne i Representantenes hus, er det fortsatt betydelig motstand mot helseplanen, også internt i det Republikanske partiet.

For å sikre flertall for planen har ikke Trump råd til å miste mer enn 22 republikanske stemmer. Samtidig hevder motstanderne at de har 27 representanter som enten er aktivt mot planen eller lener mot å stemme nei, melder Politico.

Dermed går det mot en svært jevn og dramatisk avstemning torsdag kveld norsk tid.

Personlige møter

Kilder i kretsen rundt Donald Trump og speaker Paul Ryan er tilsynelatende fortsatt optimistiske med tanke på å sikre det nødvendige flertallet, men innrømmer overfor Politico at det trolig blir svært jevnt.

– Jeg tror vi skal klare det, spesielt siden presidenten nå personlig er på saken, men vi er ikke i mål ennå, sier en sentral republikansk kilde i Representantenes hus.

Både Trump og visepresident Mike Pence gjennomførte tirsdag en rekke møter på tomannshånd med republikanske representanter for å overbevise dem om å støtte planen. Ifølge Washington Post skal Trump i møtene med partifellene ha gjort det klart at «et tap ikke er akseptabelt».

Et alternativ som nå diskuteres er å utsette avstemningen til fredag, eller i helgen, slik at man kan kjøpe seg mer tid til å overbevise de siste skeptikerne.

Skal ha truet partifeller

Samtidig legger Trump nå et betydelig press på sine partifeller, og truer med jobbene deres kan stå i fare i neste års valg om de ikke støtter planen som skal erstatte Barack Obamas helsereform. I et internt møte skal presidenten ha gått hardt på representanten Mark Meadows, som har ledet opposisjonen mot planen.

– Jeg vil komme etter deg, skal Trump ha sagt, ifølge kilder som var til stede på møtet.

Arbeidet med den nye helseplanen fikk et alvorlig skudd for baugen etter at Kongressens utredningsseksjon la frem en rapport som viste at 24 millioner amerikanere vil miste sin helseforsikring.

De dystre konklusjonene i rapporten fikk flere republikanske senatorer til å trekke støtten til presidentens prestisjeplan.

Det hvite hus avviser analysene til utredningsseksjonen. Helseminister Tom Price sier tvert imot at planen vil gi flere mennesker forsikring, og til en lavere pris.