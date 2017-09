TAMPA (VG) Orkanen Irma fortsetter nordover, med forminsket kraft. I Tampa vender folk tilbake til hjemmene sine. Der frykter de hva de vil finne.

– Vi har snakket i telefonen med naboer som forteller at gata vår har flommet over. Vi vet ikke hvor mye, så vi vet heller ikke hvor store skader som er skjedd. Vi er på vei hjem til Sør-Tampa for å sjekke nå snart, forteller 15 år gamle Mohamed Hassan til VG, mens han, broren Mazin (12), moren Marwa (40) pakker sammen tingene de tok med seg på nødsenteret opprettet i moskeen til Islamic Society of Tampa Bay.

Kusinen Seela (3) benyttet anledningen til å ta seg en høneblund.

Her har de tilbrakt de siste tre nettene på feltsenger sammen med rundt 500 andre mennesker som søkte ly fra orkanen. Her hadde de tilstrekkelig med mat og vann til å klare seg.

FLYKTET FRA STORMEN: (f.v) Marwa Hassan (40), Mohamed Hassan (15) og Seela (3 år) har sovet på Islamic Society of Tampa bay som har åpnet opp som nødsenter. Familien på fire frykter huset deres er oversvømt. I dag forlater de senteret of drar til en tante i nærheten, før de innen kort håper å reise hjem. Foto: Lech Klaudia , VG

Skremmende



Da Irma raste forbi natt til mandag opplevde mange, særlig barna, den kraftige vinden og lydene som fulgte med som skremmende.

– Det føltes som en skrekkfilm, sier Mohamed.

– Heldigvis var den nedjustert til kategori 2 når dem kom over her, sier broren.

Hassan-familien er ikke den eneste som mandag returnerte til sine hjem i Florida. Selv om både Orlando og Tampa fremdeles hadde aktive portforbud var motorveien fra innlandsbyen Orlando til kystbyen Tampa full av biler på vei tilbake til kystbyen.

Blåser fortsatt



I sentrum av de to byene var dagen derpå preget av stillhet og forholdsvis tomme gater. Bensinstasjoner, butikker og restauranter holdt fremdeles stengt.

Fremdeles kom det enkelte kraftige vindkast, og en og annen regnbyge. Dette er likevel ingenting sammenlignet med de voldsomme nedbørsmengdene dagen og natten i forveien, og ikke minst vinden, som da var av orkan styrke.

Den til tross var det lite skader å se da VG kjørte gjennom sentrum av Tampa mandag formiddag, lokal tid. Noen trær som hadde knukket av, og greiner strødd i veien var det mest synlige tegnet på Irma.

Stormen har beveget seg nordover fra Tampa, og ventes å dabbe av i styrke.

– Vi var veldig heldige, sa byens ordfører mandag, og mange trakk nok et lettelsens sukk over hvor billig de slapp unna.

Miami uten strøm

Mens Irma forsvinner ut av delstaten har man så smått begynt å gjøre opp regnskap over skadene.

I en pressekonferanse mandag sa Miamis ordfører at 72 prosent av byen var uten strøm. Guvernør Rick Scott sier hele 6.2 millioner mennesker i hele staten er rammet av strømbrudd.

Samtidig er tusenvis av revet opp. Flere sperrer veiene og gjør arbeidet vanskeligere for de som skal rydde opp etter stormens herjinger.

Samtidig har storbyen unngått en «Houston-situasjon», skriver CNN. Selv om vesentlige deler av Miami har stått under vann, skal det være langt bedre infrastruktur og drenering her, slik at vannet har forsvunnet raskere.

Voldsomme ødeleggelser



I Karibien hvor Irma traff først, er minst 27 døde. I Florida er minst fem omkommet.

Forsikringsanalytikeren James Naklicki anslår at det vil bli innmeldt skader for opptil 50 milliarder dollar, drøyt 390 milliarder kroner, etter Irmas herjing i Florida, skriver NTB.

Dersom orkanen hadde rammet storbyen Miami for fullt, ville beløpet trolig ha vært tre ganger så høyt, tror han.