Mistenkt seriemorder pågrepet i USA

I løpet av fire måneder ble syv personer drept. Nå mener politiet at de har pågrepet den såkalte «Serial Street Shooter».

I over ett år har politiet i den amerikanske storbyen Phoenix drevet en intens klappjakt på en mann som mellom mars og juli i fjor åpnet ild mot fotgjengere og biler.

Syv personer ble drept og to skadet i en rekke skyteepisoder i et hovedsaklig latinamerikansk nabolag, skriver AP.

PÅGREPET: Aaron Saucedo (23). Foto: , Handout via Reuters

– Våre hjerter går ut til pårørende. I dag er vi nærmere å gi dem den rettferdigheten de fortjener, sier byens politisjef Jeri Williams.

Politiet mener nemlig å kunne knytte 23 år gamle Aaron Juan Saucedo til drapene som har rystet byen i den amerikanske delstaten Arizona. De mener nå de har nok til å sikte ham for seriedrapene.

Politiet mener også at 23-åringen står bak ytterligere to drap i 2015. Deriblant på den 61 år gamle kjæresten til moren, som ble skutt i et leilighetskompleks.

Ved hjelp av overlevende har politiet tidligere gått ut med en fantomtegning av den mistenkte, og ifølge politiet var det tips som førte til pågripelsen.

Her er etterlysningen fra september i fjor:

Det er foreløpig uklart hvordan Aaron Juan Saucedo stiller seg til anklagene. Ifølge politiet er det disse sakene politiet nå knytter til 23-åringen:

12. august, 2015: Skudd ble avfyrt i et hjem. Ingen ble skadet.

16. august, 2015: 61 år gamle Raul Romero ble skutt flere ganger i oppkjørselen utenfor sitt eget hus.

1. januar, 2016: Jesse Olivas (22) ble funnet med skuddskader utenfor et hjem. Han døde senere på sykehus.

17. mars, kl. 23.30: En 16 år gammel gutt ble skutt på fortauet. Skadene var ikke livstruende.

18. mars, kl. 23.30: En 21 år gammel mann ble skutt utenfor bilen sin. Skadene var ikke livstruende.

1. april, kl. 21.00: Diego Verdugo-Sanchez (21) ble skutt og drept utenfor hjemmet sitt.

19. april, kl. 04.30: Krystal Annette White (55) ble skutt og drept på gaten.

3. juni, kl. 21.50: Horacio De Jesus Pena (32) ble skutt og drept utenfor hjemmet sitt.

10. juni, kl. 21.30: Manuel Castro Garcia (19) ble skutt og drept i et boligområde.

12. juni, kl. 02.35: En førerløs bil ble truffet av flere skudd. Ingen ble skadet i skyteepisoden.

12. juni, kl. 03.00: Angela Linner (31), Stefanie Ellis (33) og Maleah Ellis (12) ble skutt og drept i et boligområde.

11. juli, tidlig kveld: Skudd mot en bil der en 22 år gammel mann og hans fire år gamle nevø satt. Begge slapp fra hendelsen uten skader.