Savanna LaFontaine-Greywind var gravid da hun ble meldt savnet, men funnet drept innpakket i plastikk hengende fra en trestokk i en elv, uten noe barn. Naboene er mistenkt for drap og kidnapping.

Savanna LaFontaine-Greywind fra Fargo i Nord-Dakota i ventet barn 20. september.

Et bilde publisert på Facebook viser kjæresten, Ashton Matheny, som kysser Savanna som holder et kort hvor det står «Det ble en jente».

Savanna og kjæresten hadde signert en leieavtale på ny leilighet hvor de skulle bo sammen med datteren som de hadde bestemt seg for at skulle hete Haisley Jo.

Men 19. august forsvant 22 år gamle Savanna.

BER: Missy Jackson, 23, deltok på et bønnemøte 29. august. Hun holder en plakat hvor det står «rettferdighet for Savanna» Foto: Leila Navidi / , AP

Fant lik – uten barnet

Ifølge politiet i Fargo hadde hun fortalt familien at hun skulle til naboens leilighet for å hjelpe til med syprosjekt, skriver Washington Post.

Da familien ikke hørte noe fra henne igjen, meldte de henne savnet.

Politiet besøkte naboens leilighet ved flere anledninger og spurte og lette etter Savanna. Kvinnen som bodde der sa ifølge politiet at Savannas far hadde spurt etter henne og at hun da hadde forlatt leiligheten.

Ifølge politiet viste dette seg ikke å være sant. 24. august gjennomførte politiet et nytt søk i naboens leilighet, hvor de så fant nabokvinnen sammen med et spedbarn.

27. august meldte politiet at noen i kajakk hadde funnet Savannas kropp i Red River, skriver KSTP-TV. Kroppen hang fra en trestokk, pakket inn i plastikk, ifølge politiet.

Dagen etter sa politiet at Savanna og barnet var blitt utsatt for en «grusom og ond handling». En mann og en kvinne, naboene til Savanna, skal ifølge rettsdokumenter ha gitt forskjellige forklaringer om hva som hadde skjedd. De ble siktet for kidnapping og drap.

Naboen: – Dette er vårt barn

Mye er fortsatt uklart, men offentlige rettsdokumenter kaster lys over den svært tragiske saken.

Den pågrepne mannen skal ha forklart til politiet at da han kom hjem fra jobb, fant han den nå pågrepne kvinnen mens hun vasket blod på badet. Hun skal så ha vist ham spedbarnet og sagt følgende:

«Dette er vårt barn, dette er vår familie.»

Kvinnen forklarte derimot til politiet at hun hadde lært Savanna hvordan hun skulle fremskynde fødselen, skriver Washington Post. Kvinnen hevdet videre at Savanna forlot leiligheten og kom deretter tilbake dagen etter og ga henne barnet.

På dette tidspunktet hadde politiet og familien lett etter Savanna i to dager.

MINNESTED: Dette minnestedet, bestående av et maleri, blomster og lys, ble satt opp etter at det ble kjent at Savanna var drept. Foto: Dave Kolpack / , AP

– Hun er nydelig

Da spedbarnet ble funnet av politiet, ble det tatt hånd om av myndighetene og det ble videre gjennomført tester for å finne ut av om barnet tilhørte Savanna og kjæresten.

Etter ti dager fikk Savannas kjæreste, Ashton Matheny, møte barnet for første gang.

– Det er det beste jeg har opplevd noensinne. Jeg kunne ønske at Savanna var her for å nyte øyeblikket sammen med meg, sier han ifølge Bismarck Tribune.

– Hun er mitt mirakelbarn. Hun er perfekt, sier Matheny, som mente at barnet lignet på kjæresten, men må vente på svaret på DNA-undersøkelser.

Moren til Savanna, Norberta Greywind, sier til Valley News at hun er sikker på at Haisley Jo er hennes barnebarn og sier hun ser helt lik ut som Savanna.

– Hun er nydelig, sier hun.