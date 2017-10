Minst 50 drept i Las Vegas: Stephen Paddock mistenkt for massakre

LAS VEGAS / OSLO (VG) Det ble hørt lange, sammenhengende skuddsalver da minst 50 mennesker ble drept på en musikkfestival i Las Vegas.

I tillegg til de drepte er over 200 skadet. Det sier sheriff Joe Lombardo i en pressekonferanse etter midnatt lokal tid.

Det var mandag morgen, norsk tid, at noen åpnet ild mot countryfestivalen Route 91 Harvest, som foregikk ved hotellkasinoet Mandalay Bay i Las Vegas.

Her var det sent på kvelden, og konsertgjengere sier de så munningsild og skyting i mørket, fra høyt oppe i Mandalay-bygningen.

Politiet fant den mistenkte gjerningsmannen i 32. etasje i denne bygningen, og skjøt og drepte ham. Dette var 64 år gamle Stephen Paddock.

Countryartisten Jason Aldean sto på scenen da skytingen brøt ut. Det skal ha vært rundt 40.000 mennesker på festivalen.

Hørte automatvåpen



Ellen Karlsen og samboeren var på vei ut av et hotell i nærheten da de hørte de første skuddene. Herfra har de utsikt til Mandalay Bay og festivalen.

– Plutselig hører vi automatvåpen og musikken blir stille, sier Karlsens samboer til VG.



– Etter den andre serien med skyting strømmet det på med politibiler, fortsetter han.

Blant de skadede er to politimenn, hvorav én er kritisk skadet og en annen lettere. I tilleggg tror sheriffen at flere politifolk som var på festivalen på fritiden kan være blant de drepte.

Ga førstehjelp til skuddofre



Norske Michael Astar kom ut av nabohotellet etter et sent jobbmøte, da kaoset brøt ut.

– Jeg så flere mennesker som var skutt. Jeg snakket med dem, de var i live. De var truffet i beina, og jeg begynte å gi førstehjelp, sier Astar til VG.

Han ble så bedt om å trekke inn i hotellet.

– Folk tar det veldig forskjellig. Noen gråter, andre fortsetter å spille på automatene, sier Astar.

Rune Edvardsen er på hotellet New York, New York, over gaten fra der konserten fant sted før skytingen begynte.



– Vi var på vei opp på rommet da vi hørte at dette hadde skjedd, og gikk ut for å se. Men på vei inn i heisen kom masse folk løpende mot oss og sa at skytteren hadde kommet inn hit, forteller han.

Panikk etter skyting



VGs journalist Knut Arne Hansen var i Las Vegas da meldingene om skytingen kom.

Det var servitøren på restauranten han befant seg på som fortalte at det pågikk skyting.

Hansen trakk ut på gaten, og ble vitne til politibilene som strømmet mot åstedet. Publikum hadde samlet seg rundt 200 meter unna, da det smalt 7-8 ganger i rask rekkefølge, og folk løp unna.

– Etter det trakk vi tilbake mot hotellet, og i gaten hvor vi i helt siden vi kom har gått som sild i tønne, var vi brått omtrent alene, sier Hansen.

Blogger Anniken Jørgensen, kjent som Annijor, er også i Las Vegas. Hun var på hotellet Planet Hollywood da hun hørte skudd.

– JEg hørte et par smell, etterfulgt av flere sykebiler. Jeg reiste meg opp og så et kaos fra 26. etasje. Klokken er nå 04, og nå håper vi bare at vi får kommet oss hjem, skriver Jørgensen i en tekstmelding til VG.

Countryartisten Jason Aldean spilte da skytingen startet. Han formidler via sin Instagram-konto at han er trygg, men preget etter hendelsen.

– Kvelden har vært mer enn forferdelig. Jeg vet fremdeles ikke hva jeg skal si, men jeg vil la alle vite at jeg og crewet mitt er trygget. Mine tanker og bønner går til alle som var involvert i kveld. Det gjør vondt i hjertet at dette kan skje noen som bare ville dra ut og ha det fint, på det som skulle være en gøy kveld, skriver han.