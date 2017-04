Medier: Trumps sjefrådgiver fjernet fra sikkerhetsrådet

Beslutningen om gi Stephen Bannon fast plass i det Nasjonale sikkerhetsrådet var kontroversiell. Nå melder flere medier at han er fjernet.

Ifølge flere medier, blant annet Associated Press, var Bannons navn ikke på det føderale registerets liste over medlemmer i den øverste komiteen i rådet onsdag.

Overfor avisen Washington Post understreker kilder at det dreier seg om en omorganisering – og at Bannon på ingen måte er degradert.

Bakgrunn: Bannon er Trumps mørke fyrste

USAs president ble møtt med krass kritikk da den kontroversielle rådgiveren fikk et fast sete i den øverste komiteen i det amerikanske National Security Council. Flere reagerte da også på nyheten om at landets øverste etterretningssjef og forsvarssjefen ikke lenger skulle ha faste plasser i komiteen.

Ifølge NTB omtalte USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrdågiver Susan Rice beslutningen som «stone cold crazy» (galskap, journ.am).

Det hvite hus gikk senere tilbake på sin avgjørelse og kunngjorde at CIA-sjefen likevel ville få tilbake sin plass i komiteen, i tillegg til at det ble understreket at forsvarssjefen vil bli inkludert når «når det er behov for ham».

I februar ble det kjent at generalløytnant Herbert Raymond McMaster blir USAs nye nasjonale sikkerhetsrådgiver. Den 54-årige militærveteranen erstatter Michael Flynn, som måtte trekke seg fra jobben etter kun 23 dager, etter nyheten om at han hadde kommunisert med den russiske ambassadøren før Trump ble president.

I onsdagens melding fra det føderale registeret går det ifølge AP frem at CIA-sjefen og forsvarssjefen igjen har fått faste plasser i komiteen.