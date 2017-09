McCain sier nei til helselovforslag

WASHINGTON, D.C. (VG) For andre gang på kort tid ser den republikanske senatoren John McCain ut til å ødelegge Donald Trumps drøm om ny helselov.

– Jeg kan ikke med god samvittighet stemme for Graham-Cassidy-forslaget. Jeg mener vi kan få til noe bedre dersom Republikanerne og Demokratene jobber sammen, noe vi ikke har gjort ordentlige forsøk på ennå. Jeg kan heller ikke støtte forslaget uten å vite hva det vil koste, hvordan det vil påvirke forsikringspremier, eller hvor mange som vil bli skadet eller hjulpet av det, skriver John McCain i en pressemelding fredag kveld, norsk tid.

Det siste forslaget som nå lå på bordet, fra senatorene Bill Cassidy og Lindsey Graham, har fått støtte fra presidenten. Donald Trump tvitret nylig at han håpet alle republikanerne i Senatet ville stemme for dette forslaget for å avvikle og erstatte Obamacare, slik de har lovet.

Foreløpig er det ikke kommet noen reaksjon fra Trump på McCains uttalelse. Tidligere har han vært sterkt kritisk til Arizona-senatoren.

Trolig tre imot



Problemet for presidenten og partiet hans er at Republikanerne kun har råd til å miste to stemmer fra sine egne, med mindre de kan få stemmer fra noen av demokratene.

Noe som blir sett på som lite sannsynlig, særlig siden dette forslaget må stemmes over innen utgangen av budsjettåret 30. september, og det ikke er ventet at Kongressens budsjettkontor innen da vil ha klart en konklusjon på hva prisen på forslaget vil være, og hvor mange som risikerer å miste helseforsikring med det.

PRESIDENTEN: Donald Trump ønsker å få sin forgjengers helselov fjernet. Det ser dårlig ut akkurat nå. Foto: Carolyn Kaster , AP

Ifølge CNN har også Rand Paul sagt at han ikke kommer til å støtte forslaget. I tillegg har Susan Collins sagt at hun heller mot å stemme nei. Mange forventer det samme fra Lisa Murkowski. Flere andre senatorer skal heller ikke ha bestemt seg ennå.

Collins og Murkowski stemte nei sammen med John McCain da partiets forrige forslag var oppe til avstemning før Kongressen tok sommerferie.

Den gang var det nettopp hva McCain, som hadde kommet tilbake til Washington D.C. like etter en operasjon, ville stemme som var den store spenningen. Når han viste tommelen ned mens han stod på gulvet inne i senatssalen utbrøt det spontan applaus fra demokratiske politikere.

I dag jubler de trolig for ham igjen.

HAR LAGT FREM NYTT FORSLAG: Bill Cassidy (t.v.) og Lindsey Graham (t.h.) er senatorene som kom med det siste forslaget til ny helselov. Foto: Alex Wong , AFP

Oppsiktsvekkende ustpill



Flere andre republikanere har også uttalt at de mener det nye forslaget ikke er perfekt, men har likevel gitt uttrykk for at de kommer til å stemme på det. Senator Chuck Grassley gikk i en samtale med journalister fra hjemstaten Iowa tidligere i uken så langt som å si at å oppfylle løftet om å fjerne Barack Obamas helselov var minst like viktig som det faktiske innholdet i et nytt forslag.

– Jeg kunne gitt dere kanskje så mange som ti grunner til hvorfor dette forslaget ikke burde bli vurdert, men republikanere har drevet valgkamp på dette så ofte at man har et ansvar for å faktisk gjøre det man lover i valgkampen. Det er strengt tatt en like god grunn som substansen i forslaget, sa Grassley, ifølge Des Monies Register.

Uttalelsen vakte naturlig nok oppsikt. En kommentator på CNN mente dette, uavhengig av om forslaget er bra, eller ikke, viser at mange i Kongressen er mer opptatt det politiske spillet enn å faktisk utøve politikk som gjør livet for amerikanerne bedre.