McCain hardt ut mot Trumps medieangrep: Slik dikatorer begynner

Senator John McCain er ikke enig med USAs president i at mediene er «fiender av folket», og sier i et intervju at diktatorer begynner med å undertrykke pressen.

USAs president Donald Trump har flere ganger den siste uken har langet ut mot mediene, som han på et tidspunkt kalte «folkets fiende». Lørdag tok senator John McCain den frie pressen i forsvar.

I et intervju med NBC sier den tidligere republikanske presidentkandidaten at Trumps måte å snakke om media på er «slik dikatorer begynner».

– Når du ser på historien, er det å gå til angrep på pressen det første diktatorer gjør. Og jeg sier ikke at Donald Trump forsøker å være en diktator. Jeg mener bare at vi må lære av historien, sier McCain.

Kalte media «en fiende av folket»



Den siste uken har Trump skrevet en rekke twitter-meldinger der han har kritisert mediene og blant annet kalt dem «fake news».

I én twitter-melding som ble mye delt natt til lørdag, sa Trump at pressen ikke var hans fiende, men «en fiende av folket». I meldingen tagget han New York TImes, CNN og tv-kanalene NBC, ABC og CBS.

– Hvis du vil bevare demokratiet slik vi kjenner det, trenger du en fri, og i mange tilfeller, konfronterende presse. Hvis ikke er jeg redd vi vil miste mange av rettighetene våre over tid, sier McCain.

Mener Trump må tas seriøst



Stabssjef i Det hvite hus, Reince Preibus, oppfordrer på sin side amerikanere til å ta Trumps angrep på pressen seriøs.

– Problemet vårt er falske historier, som den i New York Times om at vi har hatt konstant kontakt med russiske tjenestemenn. Neste dag hadde Wall Street Journal en sak om at etterretningstjeneste ikke gir presidenten fullstendige briefinger. Begge sakene er fryktelig unøyaktige og overdrevne, og er bare søppel, sier Preibus til CBS' «Face the Nation» lørdag.

– Jeg mener det er et stort problem, og at media i noen tilfeller må skjerpe seg, la han til.

