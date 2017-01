Massemorder Charles Manson (82) skal være innlagt på sykehus utenfor fengselet

På 60-tallet ledet han sekten som sto bak noen av de mest omtalte drapssakene i amerikansk historie. Nå skal Charles Manson (82) være innlagt på sykehus utenfor fengselet.

Det melder flere amerikanske medier, blant annet nyhetsbyrået Reuters og LA Times som skriver at Manson er alvorlig syk. TMZ melder at 82-åringen ble sendt til legevakt utenfor sykehuset med gastrointestinale problemer, altså mageproblemer.

Manson soner en livstidsdom for flere groteske drap og ble så sent som i 2012 nektet prøveløslatelse.

Vil ikke kommentere



DEN GANG DA: Slik så Charles Manson ut i 1970. Foto: Scanpix , ©TopFoto

Talsperson Terry Thornton for fengselsmyndighetene i California sier til nyhetsbyrået AP at Manson lever, men vil ikke kommentere påstandene om at han er flyttet fra fengselet og til sykehus.

– På generelt grunnlag blir innsatte sendt til sykehus utenfor fengselet hvis de trenger kiurgi, legevakt eller diagnostiske tjenester av en akutt karakter, sier talsperson Joyce Hayhoe til nyhetsbyrået.

Drapsorgier



De såkalte Manson-drapene ble begått av en gjeng med unge hippier, som under kommando av den karismatiske lederen Charles Manson (da 34) levde sammen i et samfunn kalt Familien.

Sekten ble kjent for en hel verden gjennom to svært blodige drapsorgier en augusthelg i 1969:

Den første kalles for «Tate-drapene», da fem mennesker ble drept i og rundt filmskaperen Roman Polanskis hus i Los Angeles. En av de døde var Polanskis høygravide kone Sharon Tate.

Ved den andre anledningen ble ekteparet Leno og Rosemary LaBianca funnet drept i sitt hjem etter å ha blitt knivstukket opptil 41 ganger.

Med unntak av drapet på tidligere president John F. Kennedy hadde ingen annen drapssak fått så mye oppmerksomhet i USA som Manson-drapene.

Kan ha flere drap på samvittigheten



De fleste av medlemmene i sekten var unge kvinner på rundt 20 år, den yngste bare 14 eller 15 år. Mange hadde rømt hjemmefra før de sluttet seg til sektne.

Ingen vet hvor mange drapsofre Charles Mansons disipler har på samvittigheten, men politiet og påtalemyndigheten tror det kan være så mange som inntil 45.

I 2014 giftet han seg med sin 54 år yngre besøksvenn Afton Burton.