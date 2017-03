Marco (41) satt uskyldig dømt i 20 år

Her klemmer Marco Contreras (41) moren sin som en fri mann etter 20 år i fengsel.

Det var en rørende scene som utspant seg utenfor rettslokale i Los Angeles etter at 41 år gamle Marco fikk den etterlengtede beskjeden: Du er uskyldig dømt.

Minutter i forveien hadde dommeren opphevet dommen fra 1997, hvor 41-åringen ble dømt til livstid for draps- og ransforsøk. Det var i september året i forveien at én person ble skadet da en mann åpnet ild på en bensinstasjon, før han forduftet.

Les også: Satt uskyldig dømt for drap i 33 år - renvasket av DNA-test

Ifølge 41-åringens forsvarere fra Loyola Law School’s Project for the Innocent var det flere faktorer som gjorde at han den gangen ble dømt:

Bilen, som han hadde lånt ut til noen andre, var i nærheten av åstedet. I tillegg ble han feilaktig identifisert som skytteren av et øyenvitne - til tross for at han lå hjemme og sov på det aktuelle tidspunktet.

– Dette er et stort problem. Det er et vanskelig problem fordi offentligheten anser det som pålitelig, sier Adam Grant, som er en av advokatene som representerer 41-åringen.

Se true crime-dokumentaren: Venninnenes kamp mot voldtekts-dommen

GODT HUMØR: Marco Contreras (41) i retten i Los Angeles sammen med en av sine advokater, Adam Grant. Foto: Al Seib , AP

Historien om «The Grim Sleeper»: 30 år, ti drepte kvinner og 170 fryktes drept

En ny gjennomgang av politiet og statsadvokaten slår ikke bare fast at 41-åringen var uskyldig - det har også ført til pågripelsen av tre nye mistenkt i saken, skriver Los Angeles Times.

Etter løslatelsen fortalte Marco Contreras at det er to ting han ser frem til: God meksikansk mat og 11. april - som er den dagen Jehovas vitner husker årsdagen for Jesus' død. Han kom også med en klar oppfordring til andre i samme situasjon:

– Fortsett å kjempe. Vær tålmodige og fortsett å kjempe.

Les også: Making a Murderer: Løslatelse av Brendan Dassey utsatt