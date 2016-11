Mann startet brann for Facebook-likes

Den 21 år gamle mannen innrømmet at han startet en skogbrann for å få oppmerksomhet rundt sine vær-videoer.

– Han likte oppmerksomheten. Han forsto ikke at han satte andre i fare, sier politisjefen James Stephens i Jenkins til AP.

Forrige uke ble den 21 år gamle mannen pågrepet for å ha startet en stor skogbrann i Letcher County i den amerikanske delstaten Kentucky.

Les også: Syklist måtte på do – startet skogbrann

De siste årene har han lagt ut en rekke videoer på sosiale medier hvor han rapporterer om været. I november la han også ut flere videoer i nærheten av skogbrannen – som han senere innrømmet å ha startet, skriver BuzzFeed.

– Vi har en veldig farlig skogbrann her. Det handler om tørke. Vi har helikoptre over området akkurat nå som slipper mye vann over området.

– Selvfølgelig er jeg dynket i vann, sier han og ler.

Les også: Ett ord kan gi deg flere Facebook-likes

Politisjefen har ikke et vondt ord å si om 21-åringen.

– Det er trist. Han er ingen dårlig gutt. Han er bare misforstått, sier Stephens.