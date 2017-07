Mann gikk amok på fly – besetningen prøvde å stoppe ham ved å kaste vinflasker

Det ble dramatisk da en mann prøvde å åpne en av nødutgangene på et fly på vei til Beijing i Kina fra Seattle i USA. Desperat kabinpersonale kastet til slutt vinflasker for å roe han ned.

Flyet fra Delta Airlines hadde vært i luften i omtrent en time da den 23 år gamle mannen reiste seg fra setet sitt på første klasse.

Etter et kort besøk på toalettet gikk han bort til en av nødutgangene på venstre side.

Der tok han tak i spaken, og prøvde å åpne døren, skriver FBI i sin rapport om hendelsen som skjedde forrige fredag.

To flyvertinner stormet til, og prøvde å stoppe mannen. De ble dyttet bort, og 23-åringen fortsatte å dytte på håndtaket for å få opp døren.

Ifølge hendelsesrapporten fra FBI skal besetningen ha bedt flere passasjerer om hjelp før de varslet piloten om hva som foregikk ute i kabinen. Han snudde flyet umiddelbart, og vendte snuten tilbake mot Washington.

Ombord var 210 passasjerer, og en besetning på elleve personer.

Knuste vinflasker

Både personale og passasjerer strømmer til for å få kontroll på mannen. Flere av dem ble skadet.

Blant annet ble en av de ansatte slått og dyttet i bakken av mannen, og ifølge flere vitner ble også en av passasjerene skadet. 23-åringen skal ha slått vedkommende i ansiktet flere ganger, både med knyttneven og med en vinflaske.

Den hissige passasjeren klamret seg hele tiden fast i spaken, som besetningen bruker til å åpne og lukke døren. Ifølge FBI hadde mannen til slutt klart å få håndtaket halvveis opp.

Da ble besetningen desperat. En av flyvertinnene grep tak i to vinflasker og kastet dem mot veggen, hvor de knuste rett over hodet til 23-åringen.

«Han så ikke ut til å bry seg om at flaskene med en liten rødvin knuste rett over hodet på han», skriver FBI i sin rapport.

Istedenfor skal den mannlige passasjeren ha respondert på det hele ved å rope noe som «Er dere klar over hvem jeg er?».

Risikerer 20 år i fengsel

Flere vitner forteller at de ble svært skremt og at mange var redde, skriver The Washington Post.

Etter en dramatisk slåsskamp fikk besetningen omsider kontroll på mannen. Han ble lagt i bakken, og både hender og føtter ble bundet fast med strips. 23-åringen ga seg imidlertid ikke, og flere passasjerer måtte sitte oppå mannen helt til flyet igjen sto trygt på bakken i Seattle.

En flyvertinne og en passasjer ble sendt til sykehus etter hendelsen. Begge med alvorlige skader i ansiktet.

Mannen sitter nå i varetekt. Ifølge FBI kan han få opp til 20 års-fengselsstraff. I tillegg kan han bli ilagt en bot på 250.000 dollar, som tilsvarer 2,1 millioner norske kroner.

