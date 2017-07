Mann erklærer seg skyldig i drap: Levningene fra fire personer funnet på gård

Siden forrige uke har fire unge menn vært savnet i Pennsylvania i USA. Nå har politiet funnet flere levninger av mennesker på en gård.

Levningene ble funnet i en nesten fire meter dyp grav på en gård i Solebury i fylket Bucks i delstaten Pennsylvania. Det bekrefter lokal påtalemyndighet tidlig torsdag, melder nyhetsbyrået AP.

En mann hvis foreldre bor på gården har nå erklært seg selv skyldig i drapene på de fire personene, skriver New York Times.

MELDT SAVNET SIST UKE: Øverst fra venstre: Tom Meo og Dean Finocchiaro. Nederst fra venstre: Jimi Tar Patrick og Mark Sturgis. Foto: AP

Deler av levningene er bekreftet å være fra 19 år gamle Dean Finocchiaro. Det jobbes med å identifisere de andre kroppsdelene, som ble funnet ved hjelp av likhunder.

– Jeg forstår ikke vitenskapen bak det, men disse hundene klarte å lukte disse stakkars guttene 3,8 meter under bakken, sier statsadvokat Matthew Weintraub på en pressekonferanse.

De tre mennene som fortsatt er savnet, er Mark Sturgis (22), Tom Meo (21) og Jimi Tar Patrick (19). Patrick ble sist sett onsdag forrige uke, mens de tre andre har vært savnet siden fredag.

– Dette er drap, helt sikkert. Vi vet bare ikke hvor mange drap, sier statsadvokaten.

Les også: Åtte drept i Mississippi – én pågrepet

Mann pågrepet

Sønnen til eierne av gården, en 20 år gammel mann, ble pågrepet onsdag, anklaget for å ha forsøkt å selge bilen til en av de savnede mennene dagen etter at han sist ble sett.

Han ble først beskrevet av statsadvokat Matthew Weintraub som en «person av interesse» i forbindelse med etterforskningen.

Torsdag opplyser imidlertid myndighetene at vurderer å sikte 20-åringen for drap.

Dobbeltdrap ryster USA: Høyreekstrem mann mistenkt

Siktet for våpenbesittelse

Siden søndag har et omfattende søk pågått etter de fire mennene på gården i Solebury. Foreldrene til den pågrepne 20-åringen eier også et nærliggende gårdsområde, som også gjennomsøkes. De eier også et betongfirma.

I tillegg til likhunder er tunge maskiner og metallsøkere brukt i letingen etter mennene, skriver BBC.

Blodig 4. juli-helg: 101 skutt i Chicago

KUNNGJORDE FUNN: Statsadvokat Matthew Weintraub i Bucks fylke under en presseorientering om utviklingen i søket etter de fire savnede torsdag. Foto: Matt Rourke, AP

20-åringen ble koblet inn i saken etter at han mandag ble pågrepet i forbindelse med en siktelse for ulovlig våpenbesittelse. Dagen etter betalte faren hans en kausjon på over 800 000 kroner for å få ham løslatt.

Les mer: Politimann skjøt Philando (32) – ble frikjent for drap

I rettsdokumenter i forbindelse med våpensiktelsen, som 20-åringen ble satt under i februar, går det fram at han har en psykisk lidelse.

Ukjent tilknytning

Ifølge AP er i det minste noen av de savnede venner, men det er uklart om og eventuelt hvordan de kjente 20-åringen.

Den pågrepne sitter nå i arresten. En dommer har besluttet at han kan løslates mot en kausjon på over 41 millioner norske kroner.

6-åring drept: Tenåringer pågrepet

Advokaten til 20-åringens foreldre sier i en uttalelse at de sympatiserer med de savnedes familier og samarbeider «på alle mulige måter i etterforskningen».