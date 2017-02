Mann død etter flykrasj i bygning i USA

En pilot fløy inn i en leilighetskompleks under to kilometer fra den lokale flyplassen.

En mann er død etter han krasjet et lite fly i en bygning i Methuen i Massachusetts i USA. Bygningen satte så fyr. Det skriver den amerikanske avisen Boston Globe. Hendelsen skjedde rundt klokken åtte norsk tid.

Bygningen, som er et leilighetskompleks, ligger litt under to kilometer fra den lokale flyplassen Lawrence Municipal Airport. Det er ikke meldt om flere personer skadet.