Lokfører tiltalt for uaktsomt drap etter togulykke i Philadelphia

Lokfører Brandon Bostian er tiltalt for å ha forårsaket katastrofe og åtte tilfeller av uaktsomt drap etter at et tog sporet av i Philadelphia i 2015.

Åtte mennesker omkom og over 200 personer ble skadet da toget fra selskapet Amtrak sporet av i Philadelphia i USA i mai 2015. 238 passasjerer og fem ansatte var om bord i toget da ulykken skjedde.

Påtalemyndigheten har nå tiltalt føreren av toget, Brandon Bostian, etter at de henla saken på grunn av manglende bevis. Lokføreren risikerer inntil ti års fengsel for uforsvarlig drift av toget, skriver CNN.

– Jeg berømmer vårt fremragende team hos riksadvokaten, som har jobbet døgnet rundt for å gjøre oss i stand til å være i posisjon til å utøve rettferdighet på vegne av ofrene for denne dødelige krasjen, sier statsadvokat Josh Shapiro, ifølge kanalen.

Ifølge undersøkelser gjort av transportmyndighetene skal Bostian ha blitt distrahert av radiosamtaler mellom andre tog før toget sporet av.

Bostian kjørte over 160 kilometer i timen da ulykken skjedde. Fartsgrensen på stedet var 80 kilometer i timen.

Ferdskriveren viste at hastigheten var langt over grensen, og lokomotivføreren har fastholdt ved at han ikke husker noe fra ulykken.

– Han husker at han førte toget. Han husker også i det store og det hele at han kjørte inn i dette området, men har overhodet ingen hukommelse fra hendelsen eller at noe var uvanlig. Det neste han husker er at han ble kastet rundt, før han fant bagen og telefonen sin og ringte nødnummeret, sa Bostians advokat, Robert Goggin Goggin, til ABC News etter ulykken.

VG/NTB