Lokalt politi: Flere skutt og drept i Orlando

Flere personer skal være skutt og drept etter en skyteepisode i et forretningsbygg i Orlando i USA.

På Twitter melder politiet i Orlando at det skal ha vært en skyteepisode i hovedkvarteret til en bedrift i Orange County i Orlando.

CNN skriver at det dreier seg om flere ofre, men at det foreløpig ikke foreligger ytterligere detaljer om hendelsen.

Ifølge Wesh2News fikk politiet melding like etter klokken 08.00 lokal tid.

Ifølge det lokale sheriffkontoret er situasjonen nå under kontroll, og opplyser på Twitter at de vil etterforske den tragiske hendelsen, og at de vil komme med en oppdatering så fort de har mer nøyaktig informasjon.

Bilder fra stedet viser en rekke politifolk samlet på en parkeringsplass ved flere lagerbygninger i en industrisone i utkanten av Orlando.

Mandag er det bare en uke til det er et år siden 49 personer ble drept av en mann bevæpnet med gevær og håndvåpen på nattklubben Pulse i Orlando. Orlando-massakren er den dødeligste skytemassakren i USAs historie.