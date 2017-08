Livstruende «Harvey» har økt i styrke - Trump erklærer orkanen som katastrofe

Den amerikanske delstaten Texas stålsetter seg for orkanen Harvey, som nå har økt i styrke og er oppgradert til kategori 4.

Det er det nasjonale orkansenteret NHC som natt til lørdag varsler at Harvey er oppjustert fra kategori 3 til nest øverste nivå - kategori 4. Det innebærer blant annet fare for stor skade på bygninger, trær som faller over ende og skade på strømledninger.

Orkanen vil bringe med seg livsfarlig stormflo, regn og kraftige vindkast til deler av kysten av den sørlige delstaten Texas, ifølge NHC.

Les også: Her evakueres Guadalupe fra katastrofe-orkanen Harvey

Texas-guvernør Greg Abbott har ifølge Associated Press (AP) advart om at orkanen kan forårsake «en veldig stor katastrofe», og har bedt USAs president Donald Trump undertegne en katastrofeerklæring.

Natt til lørdag kunngjorde Trump på Twitter at han nå har underskrevet en slik erklæring.



– På forespørsel fra guvernøren i Texas, har jeg signert katastrofeerklæringen som utløser hjelp fra myndighetene med full styrke, skriver Trump.

OVER ENDE: Trafikkskilt har veltet i havnebyen Corpus Christi, fem mil unna Rockport, i delstaten Texas. Foto: Adrees Latif, , Reuters

Klokken 21 fredag kveld lokal tid (klokken 4 natt til lørdag norsk tid) opplyser NHC at stormen nesten har truffet land.

Det er utstedt flomvarsel for delstaten Lousiana øst for Texas, samt det nordlige Mexico, ifølge Reuters.

– Vi vet at millioner av mennesker vil merke virkningene av denne stormen. Vi ber virkelig om at folk hører på nødetatene og kommer seg bort fra farlige områder, sier talsmann og meteorolog i NHC, Dennis Feltgen.

Les mer: Harvey har bygget seg opp gradvis

Bes skrive navn på armen

I alt sju fylker på Texas' kyst har beordret evakuering av titusener av mennesker i lavtliggende områder. Fire av disse fylkene har beordret alle beboere til å evakuere og advarer alle som blir igjen om at de ikke er garantert redning, skriver NTB.

Bensinstasjoner i området har gått tom for drivstoff fordi mange har flyktet fra uværet, ifølge Reuters.

Direktoratet National Weather Service, som NHC er en del av, advarer om at enkelte innbyggere kanskje ikke kan flytte hjem å flere uker eller måneder, melder CBS News.

Alle har imidlertid ikke fulgt oppfordringen om evakuering, skriver Reuters.

– Hvis folk skal bli her, bør de skrive navnet og personnummeret deres med en penn på armen, sier tjenestemann i Rockport, Patrick Rios til journalister.

Sammenlignes med orkanen Katrina

UVÆR: Folk løp fra uværet i havnebyen Corpus Christi i Texas fredag. Foto: Mark Ralston, , AFP

Ifølge CNN kan orkanens vindkast komme helt opp i 212 kilometer i timen.

Det har på forhånd vært ventet at orkanen vil nå land nær byen Rockport i fylket Aransas, rundt 30 mil sørvest for Houston, sent fredag eller tidlig lørdag lokal tid.

– Med tanke på økonomisk innvirkning, vil Harvey trolig være på nivå med orkanen Katrina. Houston-området og Corpus Christi kommer til å være et kaos i lang tid, sier orkanforsker Brian McNoldy ved Universitetet i Miami, ifølge AP.

Orkanen Katrina rammet i august 2005 og hadde store konsekvenser både økonomisk og i tap av menneskeliv.