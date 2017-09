Livstidsdømt Charles Manson-tilhenger kan prøveløslates

Drapsdømte Leslie Van Houten kan prøveløslates etter 48 år i fengsel.

Fengselsvesenet i California godkjente onsdag Van Houtens søknad om prøveløslatelse, opplyser Reuters.

Van Houten har sittet i fengsel siden hun var 19 år gammel.

68-åringen var en del av kulten til Charles Manson, en dømt kriminell som sjokkerte verden da hans «hans familie» i løpet av et par dager drepte flere mennesker på bestialsk vis i Los Angeles i 1969. Manson drepte ingen selv, men soner nå for medvirkning.

Overraskende for mange valgte en benådningskomité i California å anbefale løslatelse for Van Houten i fjor. 68-åringen har vært en mønsterfange i fengselet i snart et halvt århundre. Jerry Brown, guvernøren i California avslo fjorårets avgjørelse, og uttalte at kvinnen «utgjør en urimelig fare mot samfunnet hvis hun slipper ut av fengsel».

Van Houten ble først dømt til døden i 1971, etter å ha knivstukket Leno og Rosemary LaBianca i deres hjem i Los Angeles i 1969. Dommen ble anket, og hun ble senere dømt til livstid i 1978.

Etter onsdagens avgjørelse begynner en 150 dager lang vurderingsprosess, hvor siste ord i saken trolig vil tilhøre guvernør Brown.

Ingen ved Browns kontor var tilgjengelige for kommentar like etter fengselsvesenets avgjørelse.

Manson, som også sitter inne på livstid, ba Van Houten og hans andre unge, kvinnelige kultmedlemmer - kjent som «Manson-familien», om å drepe syv mennesker i august 1969. Drapene hadde den hensikt å starte en krig mellom hvite og fargede, ifølge påtalemyndigheten.

