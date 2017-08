Lisa gikk seg vill – overlevde en måned i skogen

Etter 28 dager mutters alene i villmarken i Alabama, ble 25-åringen endelig funnet. 20 kilo lettere, med kutt og stikk – men i live.

Etter nesten en måned med usikkerhet, kunne familien til Lisa Theris puste lettet ut lørdag.

SKRAMMER: Bortsett fra en del skrubbsår, stikk, samt å ha gått kraftig ned i vekt, er tilstanden Lisa god, omstendighetene tatt i betraktning. Hun kommer seg sakte, men sikkert, og er nå hjemme fra sykehuset, forteller storebroren Will til VG. Foto: Privat

Avmagret og svak hadde 25-åringen endelig klart å finne veien ut av skogen i Alabama, USA, og til en hovedvei. Her fikk hun signalisert til en bilist at hun trengte hjelp – og det desperat.

Broren Will Theris (30) hadde vært sikker på at han hadde sett lillesøsteren for siste gang.

– Da jeg hørte hun var funnet ... i live! Hele verdenen min ble snudd på hodet, forteller han til VG over Facebook.

– Jeg var sikker på at det verste hadde skjedd. Jeg trodde aldri jeg skulle få klemme henne igjen. Jeg kunne ikke klemme henne så hardt jeg ville fordi hun var så svak, skriver han.

I Sverige: Seksåring funnet etter å være savnet i over 12 timer

– Et mirakel

De 28 dagene hun tilbrakte i skogen skal Lisa overlevd på vann i bekker, bær og sopp, ifølge lokale medier. Hun skal ha mistet over 20 kilo.

«EKSTREMT VILJESTERK»: – Lisa er den sterkeste personen jeg kjenner, sier broren Will Theris (30). Foto: privat

– Hun har fortsatt store smerter. Hun kan ikke bevege seg uten at hele kroppen hennes gjør vondt, forteller broren.

Politi i flere amerikanske delstater har lett intenst etter Lisa siden familien meldte henne savnet 23. juli.

Les også: Turgåere i Sveits så hånd stikke opp fra isbre – fant savnet mann

Talsmann fra sheriff-kontoret i Bullock, Chad Faulkner, kaller hendelsen et «mirakel».

– Jeg har drevet med dette i 15 år og jeg har aldri sett noe tilsvarende, sier han til lokalavisen WSFA.

– Overlevelses-viljen hennes er utrolig.

Gikk i sirkler

Lokale medier skriver at det hele begynte da Lisa dro inn i Midland-skogen i Alabama sammen med to menn. Ifølge Lisa selv skal de to ha brutt seg inn i en jakthytte. Lisa skal da ha sagt at hun ikke ville være med på et innbrudd, og skal ha løpt vekk fra de to.

SØSKEN: Will (30) kaller yngstesøsteren Lisa (25) «hele familiens baby». Foto:

Deretter skal hun ha gått seg vill, og gått i sirkler.

Politiet etterforsker saken.

– Ekstremt viljesterk



Til vanlig studerer Lisa radiologi. Hun er yngst i en søskenflokk på 10. Broren Will kaller Lisa «familiens baby».

– Hun er veldig utadvendt og karismatisk, ekstremt viljesterk, sier han.

Like etter at han var gjenforent med søsteren publiserte Will et bilde av Lisa fra sykesengen med beskjeden:

«28 dager strandet i villmarken og Lisa står fortsatt, sterkeste personen jeg kjenner»

Nå er hun utskrevet fra sykehuset og på bedringens vei, hjemme hos familien i Louisville.

– Hun gjør sakte men sikkert fremgang. Nå spiser hun ordentlig mat i små porsjoner, forteller Will.