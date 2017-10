Las Vegas-skytingen: Skjøt mennesker fra 32. etasje

Den mistenkte i Las Vegas-skytingen ble skutt og drept av politiet. Nå etterlyser politiet en kvinne med tilknytning til mannen.

Søndagskvelden i Las Vegas ble avbrutt av en massakre da minst 20 mennesker ble skutt og drept under en countryfestival. Minst 100 er skadet etter skytingen.

Ved 22.30-tiden søndag, lokal tid, ble musikken overdøvet av lange, sammenhengende skuddsalver. Konserten stoppet opp, og folk brøt ut i panikk.

Politiet i Las Vegas sier i en pressekonferanse at de fikk meldinger om at skytteren befant seg i 32. etasje på Mandalay Bay. Her fant de en mistenkt som de skjøt og drepte.

ETTERSØKT: Politiet ønsker å komme i kontakt med Marilou Danley, som de mener var gjerningsmannens romkamerat. Foto: Las Vegas Metropolitan Police Department

Det gikk tidlig rykter om at det var flere gjerningspersoner, men ifølge politiet er det ikke lenger noe som tyder på det.

Politiet har likevel etterlyst en identifisert kvinne de mener har tilknytning til mannen. Kvinnen heter Marilou Danley, og skal være den mistenktes romkamerat. Politiet er ikke sikre på om kvinnen var delaktig i skytingen, men ønsker å komme i kontakt med henne.

Politiet leter også etter to biler i forbindelse med skytingen, og ber dessuten vitner som har filmet deler av skytingen, eller har annen informasjon om hendelsen, om å ta kontakt.

Politiet kjenner mannens identitet. Han var en lokal innbygger i Las Vegas, men politiet har foreløpig ikke gått ut med mer informasjon om ham.

