Lærer (50) tatt etter 39 dager på rømmen med elev (15)

For fem uker siden forsvant Tad Cummins (50) og hans 15-årige elev fra sine hjem i delstaten Tennessee. Denne uken ble begge funnet av politiet i California, over 3000 kilometer unna.

13. mars stakk ungdomsskolelæreren Cummins og den 15 år gamle eleven fra tettstedet Culleoka, like ved storbyen Nashville, kort tid etter at politiet hadde begynt å etterforske forholdet mellom de to.

Cummins var allerede suspendert fra lærerjobben etter at en annen elev i februar hadde varslet ledelsen om at han hadde sett 50-åringen kysse jenta i et klasserom.

En intens menneskejakt fulgte og Cummins ble bredt etterlyst over hele landet. Lenge var det eneste sporet i jakten på de to et overvåkingsbilde som viste paret sammen på et kjøpesenter i Oklahoma City to dager etter forsvinningen.

Denne uken fikk politiet hjelpen de trengte: En tipser i Nord-California, rundt 3000 kilometer unna 50-åringens hjem i Tennessee, hevdet han hadde leid ut en hytte til en mann som lignet på Cummins.

Torsdag slo tungt bevæpnede politistyrker til mot den øde hytta. Cummins ble pågrepet og 15-åringen ble funnet i god behold, melder CNN.

Norsk lærer: Hadde seksuell omgang med elev da kona reiste bort

Fikk tips fra nabo

Læreren er i første omgang siktet for å ha fraktet en mindreårig over delstatsgrensen med formål om å ha sex. Myndighetene i Tennessee har tidligere sagt at de også vil sikte Cummins for kidnapping og for å hatt sex med en mindreårig. Den seksuelle lavalderen i delstaten er 18 år.

Tipseren som ledet politiet til det ettersøkte paret, Griffin Barry, sier han først møtte de to ved en bensinstasjon i nærheten av tettstedet Cecilville i forrige uke. Da hevdet 50-åringen at han var 44 år gammel – og at 15-åringen i bilen var hans 22-årige kone.

Husker du? Kidnappet jente (15) holdt som sexslave i metall-bur

– Han sa han var fra Colorado. Han fortalte at huset hans hadde brent ned og at han hadde fått sparken fra jobben. Jeg lånte ham 40 dollar så han fikk fylt litt bensin, sier Barry til den lokale TV-stasjonen KRCR.

Den gavmilde hjelperen lånte ut en hytte til paret, men kontaktet politiet onsdag kveld etter at han ble mistenksom på oppførselen til de to. Torsdag morgen slo politiet til mot hytta og Cummins overga seg uten dramatikk.

Les også: Bortført fra fødestuen - funnet i live etter 18 år

Vil bli siktet for kidnapping

Jenta blir ivaretatt av myndighetene i California inntil videre. Familiens advokat sier slektningene er «lettet og glade» over nyheten om at 15-åringen endelig er funnet.

– Som vi alltid sier, så skal det bare ett tips til. Dette er enda et eksempel på hvor verdifull hjelpen fra vanlige folk er når det kommer til politiets forsøk på å redde et kidnappingsoffer, sier Mark Gwyn, lederen for Tennessees føderale politi, til CNN.

Sett denne? Læreren ble gravid med 13 år gammel elev

Saken fortsetter under bildet.

FORNØYD: Lederen for det føderale politiet i Tennessee, Mark Gwyn, kunngjorde pågripelsen på en pressekonferanse torsdag. Foto: Harrison Mcclary , Reuters

Gwyn sier jenta åpenbart har det tungt psykisk og omtaler det hun har vært gjennom som en «svært traumatisk opplevelse».

– De to har åpenbart hatt et forhold. Reaksjonen hun viste til oss og politiet gikk begge veier.

Ereksjonspiller og våpen

Da Cummings ble pågrepet var han blant annet i besittelse av to håndvåpen, noen kontanter og et glass med ereksjonspiller.

Hans kone Jill Cummins, som har vært gift med læreren i 31 år, sier til ABC News at ektemannen kun la igjen en lapp hjemme før han forsvant, der det sto at han trengte å komme seg bort litt for å «klarne hodet».

Ifølge kanalen har kona nå søkt om skilsmisse fra 50-åringen.