Kriminell politiliga avslørt i USA: Skal ha stjålet penger fra uskyldige og ranet kriminelle

De skal ha stjålet 200.000 kroner fra en safe, og svindlet uskyldige mennesker. Nå er de syv politimennene arrestert.

– Disse politimennene er som 1930-talls gangstere, sier politikommisær Kevin Davis til AP.

De mener de syv politimennene fra Baltimore i USA svindlet, løy og stjal fra både vanlige folk og kriminelle, og 1. mars ble det kjent at de er arrestert for organisert kriminalitet.

Skal ha stjålet 200.000 fra safe

Listen over anklager de må forsvare seg mot er lang, og inneholder blant annet:

• Tre av politimennene skal ha stoppet en mann på gaten, lett gjennom bilen hans uten ransakingsordre, dratt hjem til ham og stjålet 1500 dollar. Pengene skal mannen ha tjent mens han jobbet som vaktmester på et sykehjem. I etterkant skal politimennene ha skrevet en falsk politirapport, og latt være å si noe om de stjålne pengene.

• Fem av politimennene skal ha stoppet en mann mens han forlot et lager, de skal ha løyet om at de hadde en ransakingsordre, og stjålet 2000 kroner mannen hadde i en sokk. Senere skal en av dem ha sagt til en annen at han hadde «skattelagt» mannen.

• Fire av politimennene skal ha arrestert en mann og konfiskert narkotika og 21.500 amerikanske dollar. Men da de rapporterte inn saken, ga de bare fra seg 15.000 dollar som bevis. Etterpå skal de ha gått hjem til mannen og stjålet 200.000 dollar og en klokke til 4000 dollar fra en safe.

Skal ha bedt om overtidsbetaling på casino

• De skal også helt rutinemessig ha krevd betaling for overtid selv om de ikke hadde jobbet. En av dem skal ha bedt om overtidsbetaling mens han var på casino, ifølge NBC News.

• En av dem, Momundo Gondo, blir også straffeforfulgt for narkotikahandel.

• I september 2016 ble Momodu Gondo tatt opp på bånd da han sa til sin kollega Jemell Ryam at han hadde slått av kroppskameraet sitt før han slo en mobiltelefon ut av en kvinnes hånd.

• I juli 2016 skal tre politimenn ha gått sammen om å gi seg ut for å være en føderalt ansatt slik at de kunne stjele 20.000 dollar i kontanter.

– Tyverier

Etterforskningen mot Momodu Bondeva Kenton "GMoney" Gondo (34), Evodio Calles Hendrix (32), Daniel Thomas Hersl, (47), Wayne Earl Jenkins (36), Jemell Lamar Rayam (36), Marcus Roosevelt Taylor (30) og Maurice Kilpatrick Ward (36) begynte allerede for et år siden.

– De var involvert i å stoppe folk som ikke hadde gjort noe kriminelt og ikke bare beslagla pengene deres, men beholdt dem også. Dette er ganske enkelt tyverier gjort at personer i politiuniform, sier statsadvokat i Maryland, Rod J. Rosenstein, til NBC News.

– Dette handler ikke om pågående politiarbeid, det handler om organisert kriminalitet, sier han i en pressemelding som er lagt ut på justisdepartementets nettsider.

Begynte etter voldsomme opptøyer

De syv skal ha begynt sin kriminelle løpebane i 2015. I april det året oppsto det voldsomme opptøyer i Baltimore, etter at Freddie Gray (25) døde i politiets varetekt. Flere ble arrestert og skadet i demonstrasjoner og kamper som fulgte etter dødsfallet. 15 bygninger ble satt i brann.

Flere politimenn ble i etterkant siktet i forbindelse med dødsfallet

Noen uker senere begynte justisdepartementet å se på politiet i byen.

Gene Ryan, fagforeningspresident for politiet i Baltimore, skriver i en pressemelding at han er opprørt over anklagene, men ville ikke kommentere saken ytterligere, skriver AP.