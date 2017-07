Krigen i kulissene: Toppsjef ute etter hard maktkamp

Alle parter smilte og skrøt pent av hverandre da det ble klart at Trumps stabssjef gikk av etter et halvt år. Skal man tro amerikansk medier må smilene ha vært forholdsvis stive.

Fredag kveld, norsk tid, annonserte president Trump at han hadde byttet ut sin stabssjef Reince Priebus. Det gjorde han på Twitter, fra Airforce One, på vei hjem til Washington D.C.

Da hadde han bare positive ting å si om den nylig avgåtte toppsjefen i Det hvite hus.

– Jeg vil takke Reince Priebus for hans tjeneste og dedikasjon til sitt land. Vi oppnådde masse sammen og jeg er stolt av ham! skrev Trump på Twitter.

– Reince er en god man, la han til, da han møtte reportere i regnet utenfor flyet kort tid etterpå.

At Priebus gikk etter eget ønske er i beste fall bestridt. Etter at nyheten ble kjent har en rekke anonyme kilder og lekkasjer bidratt til å tegne et mer sammensatt bilde av hva som skjedde, og i fortrolighet skal det ikke ha vært fraser som «dedikasjon» og «god mann» presidenten brukte om sin tidligere stabssjef.

VG mener: Det hvite galehus

Saken fortsetter under bildet

EXIT REINCE: Priebus (til høyre) sammen med sosiale medier-sjef Dan Scavino etter å ha gått av flyet med Trump. Scavino satte seg i samme bil som Priebus, men måtte gå ut igjen, da han skjønte at han ikke skulle være med til Det hvite hus. Foto: Alex Brandon , AP

«Svak, svak, svak, svak»

Washington Post siterer en anonym kilde, høyt plassert i Det hvite hus, som hevder presidenten virkelig fikk Priebus i vrangstrupen de siste par ukene. Siden da skal han ha klaget ofte, og til «alle».

– Ordene var «svar, svak, svak, svak. Får ikke til noe», sier kilden til avisen.

Priebus selv har lang fartstid, både i Washington, og i Det republikanske parti. Han kom med i Trump-regjeringen for å bruke sine kontakter og erfaring til å fremme Trumps agenda.

Særlig hans personlige vennskap til Paul Ryan, leder i Representantenes hus, ble sett på som en styrke. De to skulle få presidentens politikk trygt gjennom Kongressen, men har mislyktes stygt – særlig med helsereformen der Trump har gått på smell etter smell.

Presidenten skal ha latt seg overbevise om at Priebus ikke var i stand til å levere etter den siste tidens sviende nederlag, kombinert med en intens lobbykampanje fra hans rivaler.

Les mer: Nytt nederlag for republikanernes helsereform



Saken fortsetter etter videoen

Beskyldte Priebus for lekkasjer



Torsdag fikk vi et sjeldent detaljert innblikk i kampen i kulissene da Trumps nye kommunikasjonssjef, Anthony Scaramucci, hadde ringt en reporter i The New Yorker og hevdet Priebus var på vei ut.

– Han er faen ta paranoid-shcizofren, var blant tingene Scaramucci sa i samtalen, som også inneholdt beskyldninger om at Priebus sto bak mange av lekkasjene som har herjet med administrasjonen, nærmest fra dag én.

I et intervju med CNN fredag kveld avviste Priebus anklagene om at han sto bak lekkasjer, men ville ellers ikke kommentere Scaramuccis utspill.

Trump-topp med knallhardt utfall: Ville drepe alle som lekket

Saken fortsetter etter bildet

«THE MOOCH»: Trumps ferske kommunikasjonssjef Anthony «The Mooch» Scaramucci i forgrunnen til venstre. Med ryggen til ser man hans gamle fiende Priebus på vei til bilene, etter hans siste flytur med presidenten. Foto: Jonathan Ernst , Reuters

Washington Post: Ydmyket

Han forsøkte i stedet å fremstille det som om det var på tide å trekke seg.

– Jeg har hele tiden sagt til presidenten at dersom en av oss på et tidspunkt mener det trengs en endring og en retningsforandring, så skulle vi snakke sammen. Jeg tror presidenten nå ville gå i en annen retning. Jeg støtter ham i det. Jeg tror det er sunt å bringe inn ferske ansikter. Forandring er en god ting, sa han i intervjuet.

Hvor lenge Priebus kunne vare har vært et yndet tema i amerikanske medier lenge. Det hvite hus sier samtalene om å bytte ut Priebus foregått de to siste ukene. Ifølge Washington Post skal imidlertid Trump ha forsøkt å overtale Johhn Kelly, Priebus’ arvtager, til å ta jobben hans helt siden mai.

Ifølge Politico’s kilder skal Priebus ha vært presset så langt ut på sidelinjen at han knapt fikk gjennomført grunnleggende oppgaver.

Han skal også ha blitt jevnlig ydmyket av presidenten. Washington Post beskriver en seanse, der stabssjefen på et tidspunkt ble kalt inn på presidentens kontor, og beordret til å drepe en flue som forstyrret møtet som pågikk der.

Les også: Trump vil ikke tillate transpersoner i militæret

Saken fortsetter under videoen

Stygg konflikt



Ansettelsen av Scaramucci hjalp heller ikke.

Huffington Post hevder konflikten de to imellom oppsto da Trump satte sammen teamet sitt i opptakten mot maktskiftet i januar. Scaramucci oppfattet da at han nærmest var garantert en jobb i Det hvite hus, og solgte seg ut av forretningene sine. Et kinesisk selskap kjøpte fondet hans, og Priebus skal ha oppfattet summen som mistenkelig høy. Frykten for at kineserne skulle bruke hans innflytelse, og tvil om hans kompetanse, skal ha vært de viktige årsakene til at Priebus jobbet mot ham.

Scaramucci skal siden da ha jobbet hardt for å komme inn i varmen. Han skal ha sett en mulighet da Donald Trump Jr. havnet i hardt vær, etter at et hemmelig møte med to russiske lobbyister ble avslørt tidligere i juli. Dette skal Scaramucci ha forsøkt å hekte på Priebus.

Ti dager senere ble han utnevnt til kommunikasjonssjef.

Sett? Trumps nye kommunikasjonssjef slettet gamle twittermeldinger

Trump skal ha «elsket» utbrudd



Da var Priebus i en svært utsatt posisjon. Hans nære allierte, Sean Spicer, hadde sagt opp i protest mot Scaramucci. I tillegg hadde han, ifølge New York Times, havnet i unåde, både hos presidentens innflytelsesrike svigersønn Jared Kushner, og hos Steve Bannon.

Politico skriver at Priebus skjønte det var slutt, da Scaramuccis angrep mot ham, ikke ble møtt med noen motreaksjon fra presidenten.

Ifølge nettavisen Axios skal han til og med ha «elsket» utbruddene.

Artikkelen fortsetter under videovinduet

Tynte Obama



Spørsmålet mange stiller seg er om John Kelly kommer til å få kustus på staben i Trumps hvite hus, og levere det Priebus ikke greide: Et team som får gjennom politikken Trump ønsker seg, og skåner ham for en konstant strøm av lekkasjer.

Som han selv skrev i en Tweet fra 2012, som har sirkulert på nytt siden Priebus gikk av:

«Tre stabssjefer på mindre enn tre år som president. Deler av grunnen til at Obama ikke får gjennomført sin agenda».