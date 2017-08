Kraftige reaksjoner etter Trumps «mange sider»

Presidentens tvetydige skyldfordeling etter sammenstøtene i Charlottesville ble for mye for blant andre Paul Ryan.

Reaksjonene har kommet i jevnt sig på sosiale medier etter at USAs president på ny uttalte seg om angrepet i Charlottesville hvor en kvinne ble drept og rundt 20 skadet.

Flere av Trumps konkurrenter om presidentkandidaturet i fjor høst har meldt sin avsky på Twitter, blant dem Jeb Bush.

– Vi må være tydelige. Forestillingen om et hvitt overherredømme er frastøtende. Slike fordommer er imot alt det landet vårt står for. Det er ikke rom for moralsk tvetydighet, skriver lederen for Representantenes hus, den ledende republikaneren Paul Ryan, på Twitter.

«Alt-left»



Meldingene kommer etter Donald Trump igjen begynte å fordele skyld.

Presidenten fikk kritikk da han gikk ut mot vold «på mange sider». Under press fulgte han søndag opp med å fordømme rasistiske og nasjonalistiske hatgrupper, men tirsdag snakket han igjen om delt skyld for de voldsomme sammenstøtene i Virginia.

En kvinne ble drept da en bilist med nazi-sympatier kjørte inn i en gruppe som var kommet for demonstrere mot nasjonalister og nynazister som samlet seg i byen.

– Denne historien har to sider. Dere snakker om en alt-right-bevegelse. Men det finnes også en alt-left-bevegelse, og noen av dem var bevæpnet med køller. Hadde den siden også skyld? Jeg mener det, sa Trump på en pressekonferanse tirsdag, som egentlig skulle handle om infrastruktur.

Alt-right er en betegnelse enkelte bruker på den nye fremveksten på ytterste høyre fløy.

– Koster oss smerte



Florida-senator Marco Rubio er også sterkt kritisk til sin tidligere motstander fra nominasjonskampen før valget i fjor.

– President, du kan ikke tillate at forkjemperne for et hvitt herredømme kun får deler av skylden. Deres tanker vil koste nasjonen og verden så mye smerte, skriver han på Twitter.

Demokraten Chuck Schumer, som leder mindretallet i Senatet skriver på Twitter at «Ved å si at han ikke velger side, er det nettopp det Donald Trump gjør. Når David Duke og andre høyreekstreme hyller uttalelsen dine, gjør du noen veldig, veldig feil».

Duke er tidligere leder for Ku Klux Klan, og takket mandag presidenten for at han igjen plasserer deler av skylden på motdemonstrantene i Charlottesville.

FN-sjefen med klar tale



Det er sjeldent den sittende generalsekretæren i FN uttaler seg om hva en amerikansk president sier på pressekonferanser om forhold i eget land, men António Guterres så seg nødt til å ta til Twitter denne gangen:

– Rasisme, fremmedfrykt, antisemittisme og islamofobi forgifter våre samfunn. Vi må stå opp mot dette. Alltid. Over alt.

Tidligere presidentkandidat Mitt Romney var heller ikke imponert over tvetydigheten i Trumps uttalelser:

Også i Hollywood er det mange som har vanskelig for å tro at Trump igjen snudde, etter tilsynelatende å ha klart å ro seg i land.