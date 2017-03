Kraftig snøvær lammer flytrafikken i USA

Millioner amerikanere forbereder seg på et av de verste vinterstormene på mange år. SAS har kansellert alle flyginger fra Skandinavia til New York tirsdag.

Det er snøstormen «Stella» som gjør at SAS kansellerer alle flyginger fra Oslo, Stockholm og København til New York tirsdag, melder Dagens Næringsliv.

I USA har totalt 4.000 flyginger blitt innstilt, de fleste til og fra flyplassene Newark i New Jersey og Boston Logan International. American Airlines har innstilt alle sine flyginger til og fra flyplasser i regionen rundt New York.

Det er meldt kraftig vind og opp til 60 centimeter snø enkelte steder på østkysten av USA. Det er utstedt advarsler for Pennsylvania, New Jersey, New York og Connecticut, der det er ventet store snømengder fra midnatt mandag til tirsdag kveld.

– Dette kommer til å bli den største snøstormen i New York City denne sesongen, sier meteorolog Faye Barthold til AP.

Borgermesteren i New York, Bill de Blasio, har annonsert at offentlige skoler vil holde stengt tirsdag, melder ABC News. Også FNs hovedkvarter i New York kommer til holde stengt på grunn av snøværet.

Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS sier rundt tusen av deres passasjerer berøres av innstillingene. Norwegian har foreløpig ikke kansellert noen flygninger til USA, men de sier de følger situasjonen nøye.

– Sikkerhet er alltid vår øverste prioritet. Vi vil selvsagt ikke fly dersom været ikke tillater det, sier pressevakt Tonje Næss i Norwegian.

(VG/NTB)