Kongress-politiker skutt under veldedighetsarrangement

NEW YORK (VG) Kongress-representant Steve Scalise og en rådgiver skal være blant flere som er skutt i Virginia i USA.

SKADET: Kongress-representant Steve Scalise skal være blant de skadede i skyteepisoden. Foto: Reuters

Den republikanske politikeren skal være en av flere som skal ha blitt skutt da de deltok på et veldedig baseballarrangement i staten Virginia, melder flere amerikanske medier.

Scalise er innpisker og en ledende republikaner i Representantenes hus.

– Skutt i hoften

Ifølge enkelte øyenvitner ble det trolig avfyrt mellom 50 og 100 skudd. Scalises livvakter skjøt tilbake mot angriperen, som ifølge politiet og Brooks er pågrepet.

Senator Mike Lee hevder imidlertid at angriperen ble skutt og drept av Scalises livvakter.

Kongressmann Mo Brooks, som var til stede under arrangementet da skytingen startet, sier til CNN at Scalise tilsynelatende ble skutt i hoften. To polititjenestemenn skal også være skutt.

Brooks sier videre at flere kongress-representanter og stabsmedlemmer ligger på bakken, og minst en av dem skal være skadet.

Angriperen skal ha vært en hvit mann, bevæpnet med et halvautomatisk våpen.

– Jeg så han bare et øyeblikk, mens han avfyrte skudd mot flere personer, sier han.

Trump følger utviklingen



President Donald Trump følger saken nøye, opplyser talsmannen Sean Spicer.

– Både presidenten og visepresidenten er kjent med situasjonen som er under utvikling i Virginia. Våre tanker og bønner går til alle de berørte, opplyser Spicer.

Ifølge CNN er Scalise den første kongress-representanten som har blitt skutt siden Gabby Giffords ble skutt i 2011. Giffords ble skutt i hodet under et møte, men overlevde. Seks andre personer ble drept i angrepet.