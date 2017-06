Sue Hodgkinson forteller at hun er i sjokk etter at ektemannen åpnet ild mot republikanere som trente baseball.

Hun forteller at hun har vært gift med James Hodgkinson (66) i nesten 30 år, men at de ikke har sett hverandre siden han flyttet til Washington D.C. i mars.

Hun sier at mannen flyttet til byen for å «jobbe med å endre skattereglene», men at hun ikke visste at han hadde våpen med seg.

– Jeg kan ikke tro at han gjorde dette, sier hun til pressen utenfor sitt hjem i Belleville i delstaten Illinois.

Men onsdag morgen lokal tid smalt det da ektemannen åpnet ild mot en gruppe republikanske politikere og noen av deres rådgivere.

Det som skulle være forberedelser til en kamp mot kollegene fra Det demokratiske parti, endte med at fire personer ble skutt, før gjerningsmannen selv ble skutt og drept av politiet.

Kongressrepresentant Steve Scalise er kritisk skadet, og har nå blitt operert for tredje gang. Etter et sykehusbesøk omtalte president Donald Trump sin partikollega som «en ekte fighter».

Også lobbyist Matt Mika behandles for livstruende skader etter angrepet.

Kona ønsker ikke å kommentere mannens politiske synspunkter, som har blitt mye omtalt etter angrepet.

– Jeg beklager at han gjorde dette. Det er ingenting jeg kunne gjøre, sier hun.

På sin Facebook-side har han lagt ut mye innhold som er sterkt kritisk mot republikanerne og Trump.

Den 66 år gamle mannen jobbet som frivillig for presidentkampanjen til Bernie Sanders, som var Hillary Clintons konkurrent i demokratenes primærvalg i fjor.

Gjerningsmannen har også på Facebook uttrykt mye støtte til Sanders, som selv har fordømt angrepet - og kalt det for «kvalmende».

Dale Walsh har kjent 66-åringen i flere år. Han beskriver vennen som «morsom, utadvendt og lidenskapelig overfor sine meninger».

Han understreker at det ikke var noe som tydet på at 66-åringen ville ty til vold.

– Jeg vil bare at folk skal vite at han ikke var ond. Han var lei, tror jeg, av politikken, sier han til KSDK-TV.