Kommentator: Slik er Trump sammenlignet med tidligere presidenter

Han har vært i hardt vær fra første dag i Det hvite hus, men Donald Trump er faktisk en mer normal president enn mange tror, viser en gjennomgang fra Politico.

Den ferske amerikanske presidenten har både i valgkampen og i sine første uker som president markert seg som en kontroversiell og utradisjonell politiker. Han har gått til verbal krig mot de store mediene i USA, fornærmet flere av verdens ledere og angrepet både føderale dommere, USAs etterretningstjeneste og flere amerikanske kjendiser.

Likevel viser gjennomgangen til det anerkjente Politico Magazine at flere av Trumps forgjengere har vært utsatt for den samme kritikken som nå rammer presidenten. Gjennomgangen er utført av Matt Latimer, som er tidligere taleskriver for president George W. Bush og nå spaltist i Politico.

Her er noen av hans funn:

Krigen mot media



Trumps åpne krig mot tradisjonelle medier har vakt oppsikt og bekymring, men ifølge Latimer er republikanske beskyldninger om «liberal slagside» i media langt fra ny. Den mest åpenbare parallellen er president Richard Nixon som lå i åpen konflikt med mediene under hele valgkampen i 1962. Hans etter hvert beryktede lister over «fiender» skal ha omfattet flere prominente reportere.

Men også andre presidenter har hatt et betent forhold til mediene. Under valgkampen i 1992 produserte Bush-kampanjen klistremerker med teksten «Plag media. Gjenvelg Bush».

«Presidenten styres av mystisk skygge»

Påstanden om at Det hvite hus i virkeligheten styres av strategen Steve Bannon dukker jevnlig opp i amerikanske medier. Også dette er et vanlig fenomen, ifølge Latimer. Han viser til at både Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton og Ronald Reagan møtte lignende anklager om at de lot seg styre av sine rådgivere og ektefeller.

Gir familien sentrale roller

Donald Trump har fått krass kritikk for å ha ansatt sin egen svigersønn Jared Kushner som rådgiver, og for å ha tatt med seg datteren Ivanka på flere møter med internasjonale ledere. Også her dokumenterer Latimer at Trump følger et ikke uvanlig mønster.

NÆRT FORHOLD: Donald Trump har blitt kritisert for å ta med seg datteren Ivanka på møter i Det hvite hus, til tross for at hun ikke har noen formell rolle i presidentens stab. Foto: AFP

Franklin D. Roosevelts sønn James fungerte som farens rådgiver og sekretær, mens datteren Anna ofte steppet inn i rollen som førstedame. Også sønnen til Dwight Eisenhower jobbet som assistent i Det hvite hus, og rådga blant annet faren i sikkerhetspolitiske spørsmål. George W. Bush skal også ha fungert som en uoffisiell rådgiver da faren satt som president, og skal blant annet ha spilt en sentral rolle da farens stabssjef ble avsatt.

Beskyldt for mental ubalanse

Trumps mentale helse har vært gjenstand for bekymring helt siden han annonserte sitt kandidatur. Han har blitt beskyldt for å være narsissist, mangle impulskontroll og hypersensitiv overfor den minste kritikk. Flere psykiatere har tidligere stått åpent frem og hevdet at presidenten viser «klassiske tegn på mental sykdom», skriver New York Daily News.

Anklagene mot Trump kommer riktignok tidligere i presidentperioden, og med større styrke, men tilsvarende karakteristikker har tidligere også rammet både Ronald Reagan og George W. Bush, skriver Latimer.

«Make America Great Again»

I valgkampen angrep Demokratene og deres presidentkandidat Hillary Clinton flere ganger Trumps slagord. Men Trump er ikke den første presidenten som benytter denne frasen i en valgkamp. I valgkampen i 1980 gikk Ronald Reagan til valg på slagordet «Let`s Make America Great Again» og Hillary Clintons ektemann, tidligere president Bill Clinton, brukte slagordet aktivt under sin valgkampanje i 1992.

– Oppsiktsvekkende

Men ikke alle er enige i at Trump kan sidestilles med «vanlige» presidenter. New York Times samlet nylig et stort ekspertpanel som vurderte 20 hendelser som har preget Trumps korte presidentkarriere. I over halvparten av hendelsene konkluderte panelet med at presidenten har opptrådt «unormalt».

Forfatter Hans Olav Lahlum har skrevet en bok om samtlige amerikanske presidenter frem til Barack Obama. Han mener Latimer har noen interessante poenger, men at han bommer metodisk.

– Jeg er enig i at mye av det Donald Trump har gjort har også skjedd i noen grad tidligere. Han er ikke den første presidenten som har gått til krig mot pressen, rettsvesenet eller etterretningstjenesten. Men Trump har gått til krig mot alle tre samtidig, og det etter bare to måneder, sier han.

Samtidig understreker Lahlum, som også er SV-politiker, at det er for tidlig å konkludere med at Trump blir en uvanlig president. Den foreløpige dommen er likevel at Trump har gjort oppsiktsvekkende ting som skiller seg klart fra tidligere presidenter.

– Frekk retorikk

I et nyere perspektiv mener han Trump skiller seg ut flere områder.

Han trekker frem den selvsentrerte retorikken, fremhevelsen av seg selv, og hans anstrengte forhold til fakta.

– Han har en frekk retorikk der han setter opp et veldig klart skille mellom venner og fiender. Deretter går han til angrep på motstanderne sine. Det har vi sett før, men ikke i like stor grad, sier han.

Lahlum trekker også frem den direkte koblingen Trump trekker mellom innvandring og terrorfare, blant annet gjennom det kontroversielle innreiseforbudet.

– Det er veldig uamerikansk, som jo er et land som består av innvandrere. I nasjonalismen ligner han mer på presidenter på 1800-tallet enn på presidenter i nyere tid.

Spaltist Jonathan Freedland i The Guardian mener Trump har kastet alle regler for normal presidentoppførsel på båten.

– Vi har aldri hatt en amerikansk president som kan sammenlignes med Trump. Han er fullstendig skamløs. Mens de fleste politikere ville rødmet hvis de ble avslørt som inkonsekvente, eller til og med tatt i løgn, virker Trump fullstendig uberørt, sier han.