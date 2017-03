Komitéleder: – Etterretningen samlet informasjon om Trumps folk

WASHINGTON D.C. (VG) Medlemmer av Trumps overgangsteam, muligens også presidenten selv, kan ha blitt overvåket før innsettelsen, ifølge Devin Nunes.

Nunes, som er leder av etterretningskomiteen i Representantenes hus, kom med den oppsiktsvekkende nyheten til reportere onsdag.

– Jeg har nylig fått bekreftet at ved mange anledninger så har etterretningen samlet informasjon om folk involvert i Trumps overgangsteam, sier Nunes ifølge The Hill.

Nyhetsbyrået AP melder at kommunikasjon skal ha blitt snappet opp i andre saker og at dette ikke fremstår å være relatert til den pågående FBI-etterforskningen om Trump-kampanjens bånd til Russland.

Politico skriver at det er muligheter for at Donald Trump også ble overvåket.

Trump vakte stor oppsikt da han tidligere denne måneden anklaget sin forgjenger, Barack Obama, for å ha avlyttet ham før valget i november i fjor.

– Veldig bekymret

I en høring mandag sa FBI-direktør James Comey at FBI ikke har informasjon som støttet Trumps påstander. I høringen kom det også frem at verken NSA eller justisdepartementet satt på slik informasjon.

Mens Trumps anklager går på overvåkning i valgkampen, sier Nunes nå at det finnes informasjon om overvåkning i perioden mellom valget 8. november og innsettelsen 20. januar.

ANKLAGER OBAMA: Trump har beskyldt Obama for å ha avlyttet ham. Foto: Carlos Barria , Reuters

Politico skriver at overvåkningen fremstår som lovlig og at det er snakk om tilfeldig innhenting.

Til reporterne fortalte Nunes at han onsdag skal til Det hvite hus for å brife Trump-administrasjonen om de nye opplysningene. Reuters skriver at Nunes har sagt at han er «veldig bekymret» om hvorvidt Trump ble spionert på etter valget.

