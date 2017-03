Klart for rettsdrama om Trumps innreiseforbud

Bare timer før det nye innreiseforbudet til USA trer i kraft forsøker motstanderne å gå rettens vei for å stanse det.

President Donald Trump la i begynnelsen av mars frem et nytt, revidert forslag til innreiseforbud etter at det forrige forbudet ble stanset av en føderal dommer. Den justerte utgaven av det omstridte innreiseforbudet skal etter planen tre i kraft torsdag, men også dette vil bli utfordret i retten.

Onsdag er det berammet hele tre ulike rettslige høringer om presidentordren, i Maryland, Hawaii og Seattle. James Robart, den samme føderale dommeren som stanset det første innreiseforbudet, bekreftet tirsdag at det vil bli holdt en høring onsdag ettermiddag på bakgrunn av et privat søksmål, melder Politico.



I USA kan en føderal dommer sette til side hele eller deler av presidentens direktiver, og beslutningen vil gjelde for hele USA.

– Bryter Grunnloven

Mens Trump-administrasjonen argumenterer for at innreiseforbudet er et svært viktig redskap for å opprettholde den nasjonale sikkerheten, mener kritikerne at innreiseforbudet fortsatt bryter med den amerikanske Grunnloven. De viser til at forbudet er diskriminerende mot muslimer ettersom det kun retter seg mot muslimske land.

– Presidentordren betyr at tusenvis av mennesker over hele USA som har nære familiemedlemmer som bor i de rammede landene nå ikke vil ha mulighet til å få besøk av disse eller å bli gjenforent med dem i USA, heter det i søksmålet.

Samtidig påpeker kritikerne at de verste terrorangrepene i USA siden 11. september 2001 er begått av enten radikaliserte amerikanske statsborgere eller av personer fra land som ikke omfattes av Trumps innreiseforbud, melder NTB.

Nytt forslag

Etter det sviende nederlaget i forrige runde har Trump-administrasjonen jobbet for fjerne alle de juridiske svakhetene som ble lagt til grunn da forbudet ble opphevet. Flere amerikanske juseksperter mener den nye presidentordren er vanskeligere å angripe enn det opprinnelige forbudet, skriver Politico.

• Irak er fjernet fra listen over land. Dermed gjelder det nye forbudet visumstans og innreiseforbud for reisende fra Iran, Jemen, Libya, Somalia, Sudan og Syria i 90 dager.



• De som allerede har gyldig visum eller oppholdstillatelse ikke blir omfattet av innreiseforbudet.

• I likhet med det forrige forbudet settes USAs flyktningprogram på vent i 120 dager, men de som allerede har fått innvilget opphold får ankomme landet.

• Samtidig er innreisenekten på ubestemt tid for syriske flyktninger fjernet.