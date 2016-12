Kina raser mot Trump

En talsmann for Kinas regjering sier den er «alvorlig bekymret» etter Donald Trumps uttalelser.

Nå truer Kina med å stanse samarbeidet med USA på flere områder dersom Trump endrer USAs syn på forholdet mellom Kina og Taiwan, melder NTB.

Den kinesiske regjeringen sier i en uttalelse at den er «alvorlig bekymret» etter et intervju Trump ga til TV-kanalen Fox News i helgen.

I intervjuet sa Trump at han ikke nødvendigvis ville være bundet av «ett Kina»-politikken. Politikken innebærer at det i prinsippet kun finnes ett Kina, som omfatter Taiwan, selv om Taiwan i praksis har fullt selvstyre.

– Jeg ønsker ikke å bli diktert av Kina, sa Trump.

Videreutviklingen av forholdet til USA vil bli stanset hvis USA går bort fra prinsippet om «ett Kina», advarer talsmannen Geng Shuang i utenriksdepartementet i Beijing. Tosidig samarbeid på viktige områder «vil være utelukket».

Bakgrunnen for at Trump åpner for å endre den skjøre balansen i USAs forhold til Kina og Taiwan, ser ut til å være et ønske om å presse Kina i forhandlinger på andre politiske områder.

– Jeg vet ikke hvorfor vi må være bundet av en «ett Kina»-politikk, med mindre vi inngår en avtale med Kina som har å gjøre med andre ting, inkludert handel, sa USAs neste president i intervjuet med Fox News.

Bråket mellom USA og Kina startet etter at Donald Trump snakket med Taiwans president på telefon.

Da brøt han flere tiårs diplomatisk etikette ved å snakke med Taiwans president på telefonen

Kina regner Taiwan som en del av sitt territorium, og USA har ikke hatt diplomatiske forbindelser med øya på nær 40 år. I intervjuet med Fox News forsvarte Trump igjen sin kontroversielle telefonsamtale med Taiwans president Tsai Ing-wen.

Ambassadør med norske aner

NORSKÆTTET: Iowa-guvernøren Terry Branstad under et Trump-arrangement i Iowa 8. desember etter at han ble utpekt som USAs nye ambassadør til Kina. FOTO: Charlie Neibergall / AP

Den 70 år gamle Iowa-guvernøren Branstad, som har en norsk-amerikansk far, sa sist uke ja til Trumps tilbud om å bli USAs neste ambassadør til Kina. Senatet må godkjenne utnevnelsen før han tiltrer posten.

Ifølge AP har Branstad ha kjent Kinas president Xi Jinping siden 1985, da Xi var på en diplomatisk reise til Iowa.

Talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet Lu Kang sa på en pressekonferanse etter utnevnelsen at Branstad er «en gammel venn av det kinesiske folk».

– Vi ønsker velkommen et større bidrag fra ham til utviklingen av forholdet mellom Kina og USA. Den amerikanske ambassadøren til Kina fungerer som en viktig bro mellom regjeringene i USA og Kina, sa talsmannen.

Utnevnelsen av Branstad skjedde bare dager etter Trumps telefonsamtale med Taiwans president.

– Svært urovekkende

– Trump har allerede rukket å gjøre betydelig skade på forholdet mellom USA og Kina, sier NUPI-forsker Marc Lanteigne til NTB.

Selv om Kina har hatt uenigheter og konflikter med amerikanske regjeringer tidligere, har forholdet vært preget av forutsigbarhet.

– Nå er mange ting kastet opp i lufta, sier Lanteigne.

Han betegner Trumps uttalelser til Fox News som «svært urovekkende». Forholdet mellom USA og Kina er en skjør konstruksjon som er bygget opp over en periode på over femti år. Å velte det over ende for å få et pressmiddel i forhandlinger er neppe god statsmannskunst, mener Lanteigne.

NUPI-forskeren understreker samtidig hvor avhengige USA og Kina er av hverandre økonomisk. Dette vil trolig få begge landene til å prøve å unngå handelskrig og andre dramatiske konsekvenser hvis forholdet mellom dem forverrer seg.

Advarer Trump

Avisa Global Times, som kontrolleres av Kinas kommunistparti, skriver på lederplass at «ett Kina»-politikken ikke er til salgs.

«En hard strid mot Trump er nødvendig for at han skal skjønne at Kina og andre stormakter ikke kan utnyttes», skriver avisen.

Hvis Trump oppgir prinsippet om «ett Kina», støtter taiwansk uavhengighet og selger våpen til Taiwan, advarer Global Times om at Kina kan svare med å gi militær støtte til USAs fiender. I tillegg kan Kina se det som mer aktuelt å bruke militærmakt for å ta tilbake kontrollen over Taiwan.

Avisen mener Trump er uerfaren og naiv, ikke en «geopolitisk galning». Lederskribenten mener Kinas ledelse bør forberede seg på en tur med berg-og-dal-bane sammen med Trump, mens mange andre rundt om i verden bør «feste setebeltene».