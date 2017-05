Kilder: Obama advarte Trump mot å ansette Flynn

Like før en ny Russland-høring i Senatet kommer det frem at den tidligere presidenten skal ha advart Trump om å ansette Michael Flynn som sikkerhetsrådgiver.

Mandag stiller USAs tidligere fungerende justisminister Sally Yates til høring i Senatets utenrikskomité.

Høringen handler om Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver Micheal Flynns kontakt med Russland og russisk innblanding i presidentvalget i høst.

Noen timer før høringen melder flere amerikanske medier at Obama skal ha advart Trump mot å ansatte Michael Flynn, da de to møttes like etter valget i november.

NBCNews hevder å ha snakket med tre tidligere embetsmenn som arbeidet for Obama, som bekrefter at den daværende presidenten advarte mot Flynn under 90 timer etter at Trump var blitt valgt.

Trump twitrer før høringen

De siste månedene har Trumps administrasjon blitt etterforsket for å ha hatt kontakt med Russland. Anklagene førte til at Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver Mchael Flynn, gikk av.

Før høringen starter 20.30 norsk tid, har Trump twitret om både Sally Yates og sin tidligere sikkerhetsrådgiver.

Bakgrunn: Trumps sikkerhetsrådgiver går av

Trump kommer med en direkte oppfordring til hva Yates burde bli spurt om:

«Spør Sally Yates, under ed, om hun vet hvordan hemmeligstemplet informasjon ble gitt til avisene like etter at hun forklarte seg om det til Det hvite hus.»

Meldte fra

Yates meldte i slutten av januar fra til Det hvite hus at det var betydelige forskjeller mellom det etterretningsansatte visste om kontakten, og det Flynn opplyste offentligheten om, ifølge The New York Times.

Yates skal ha varslet at dette misforholdet kunne gjøre Flynn sårbar for russisk utpressing.

Nå vil Trump ha svar på hvordan media fikk informasjonen som hun selv meldte fra om.

Den 56 år gamle advokaten ble 31. januar ble avsatt av Trump like før hun skulle gå av, etter at hun uttalte at de nye reglene for innreise til USA er «juridisk og moralsk tvilsomme».