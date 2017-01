Kamiyah Mobley, som ble funnet i live 18 år etter at hun ble bortført fra fødestuen, sier kvinnen som kidnappet henne ga henne en god oppvekst.

Nyheten fra Jacksonville-politiet sjokkerte en hel verden fredag: DNA-prøver viser at de har funnet jente som i 1998 ble kidnappet fra et Florida-sykehus få timer etter fødselen.

Politiet pågrep 51 år gamle Gloria Williams, som i snart to tiår har utgitt seg for å være kvinnens biologiske mor. 18-åringen vokste opp i delstaten South Carolina under et annet navn.

Williams, som blant annet er siktet for bortføring, er fengslet uten mulighet for å kausjoneres ut. Mens 18-åringens biologiske familie sier de er overlykkelige over nyheten om at Mobley er funnet, har jenta selv gått ut for å forsvare kvinnen, som hun omtaler som «moren sin», i et innlegg på sin egen Facebook-side.

«Hun ga meg alt jeg trengte og kunne ha ønsket meg. Moren min er ikke en kriminell. De uvitende kan ikke forstå det», skriver hun i innlegget, som blant annet er gjengitt av britiske The Telegraph.

Bestemor: – Vil møte oss

Samtidig melder nyhetsbyrået AP at Mobley fikk snakket med flere familiemedlemmer via en videosamtale over telefon.

– Hun ser akkurat ut som faren sin. Hun oppfører seg som om hun har kjent oss hele livet. Hun fortalte at hun vil møte oss så fort som mulig, sier 18-åringens bestemor Velma Aiken.

LETTET: Craig Aiken er den biologiske faren til Kamiyah Mobley, som er funnet etter 18 år. Foto: Will Dickey – , AP

På fredagens pressekonferanse understreket sheriffen i Jacksonville at saken er komplisert – og at det er naturlig at Mobley betrakter kidnapperen som sin egen mor.

– Hun er 18 år, voksen og åpenbart et offer i denne saken. Her i USA er det veldig lenge siden vi har opplevd noe lignende, sa Mike Williams.

Ropte «mamma»

Før Gloria Williams ble kjørt bort fra retten, fikk hun og 18-åringen muligheten til å snakke med hverandre, atskilt av et gitter.

MISTENKT: Gloria Williams. Foto: Handout , Reuters

Video fra den lokale tv-stasjonen WXJT, som filmet hendelsen, viser hvordan 18-åringen gråter og forsøker å trøste Williams.

Flere ganger roper hun ut «mamma», før 51-åringen blir ført ut av bygningen.

Naboer av Williams i det lille tettstedet Walterboro forteller at kvinnen og 18-åringen fremsto som et sammensveiset par. De to var innom den lokale kirken hver søndag og deltok i flere sosiale sammenkomster i nabolaget.

– Hun var ikke et misbrukt barn eller et barn som ofte havnet i trøbbel. Men, hun vokste opp basert på en løgn i 18 år, sier naboen Joseph Jenkins til AP.

– Vil ta tid

Den siktede 51-åringen har ifølge WXJT vært i politiets søkelys flere ganger tidligere, men aldri for noen alvorlige forhold. De siste årene har hun blitt siktet og bøtelagt for blant annet trygdesvindel, trafikkforseelser og dokumentforfalskning.

Williams slektning Tesha Stephens, som var en god venninne av 18-åringen, sier jenta så vidt er i gang med å bearbeide nyheten om at Gloria Williams ikke er hennes biologiske mor.

– Akkurat nå takler hun det greit. Hun jobber med ta det innover seg og det vil ta tid.

Mobley ble funnet etter at foreningen National Center for Missing and Exploited Children mottok et anonymt tips i saken.

Nå sier visepresidenten i foreningen, Robert Lowry, at de håper nyheten om 18-åringen kan gi håp til andre foreldre som savner sine barn.

– Vi har mange foreldre som er ute og leter etter sine barn, flere av dem har gjort det i mange år. Denne saken gir dem håp om at de én dag kanskje kan finne sitt barn.