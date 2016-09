Kelly (40) til VG: – Vi så røyk stå opp fra bygningene

NEW YORK/OSLO (VG) Kelly Panter fra Texas forteller til VG at han satt på en bar sammen med kona og en gruppe venner da de hørte et høy smell.

VG møtte 40-åringen fra Dallas i Texas da han og flere andre ble evakuert ut av området hvor det rundt klokken 20.40 lokal tid skjedde en kraftig eksplosjon i bydelen Chelsea midt på Manhattan.

–– Det ristet og vi hørte en høy lyd. Vi stoppet samtalen og gikk til døren for å sjekke hva som skjedde.

Det er fremdeles uklart hva som var årsaken til eksplosjonen, men politiet har utelukket at det dreier seg om en gasseksplosjon. På en pressekonferanse sa New York-borgermester Bill de Blasio at de har indikasjoner på at dette er en villet handling.

Bakgrunn: 29 skadet i eksplosjon på Manhattan

– Skjønte at noe fælt hadde skjedd

29 mennesker er skadet, ifølge NYPD. Alle de skadede skal være utenfor livsfare, men tilstanden for en av dem er alvorlig.

Panter forteller at eieren av baren ba de holde seg innendørs.

– Etter en stund gikk vi ut i gaten og så alle ambulansene og brannbilene og politiet, og skjønte at noe fælt hadde skjedd. Vi så røyk stå opp fra bygningene. Du kunne lukte et snev av gass, sier Panter til VG.

40-åringen er i New York for å feire bryllupsdagen sammen med kona.

– Jeg er på besøk fra Texas, så jeg er veldig redd, og føler med urolig. Dette bringer tilbake noen av de samme følelsene som da 11. september skjedde. Jeg håper ingen dør og at alle klarer seg fint, sier Panter.