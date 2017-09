«Katrina»-general til VG: – Florida er mye bedre forberedt enn Texas var

ORLANDO (VG) Russel Honore, som ledet det militære redningsarbeidet etter orkanen «Katrina» i New Orleans for 12 år siden, sier mangelen på strøm trolig blir den største utfordringen straks «Irma» har rast fra seg.

VGs KONTOR I WASHINGTON D.C.





Jostein Matre Ta kontakt og følg meg: E-post: jonma@vg.no Twitter: @JosteinMatre

– Når stormen nå treffer fastlandet vil den rive med seg strømlinjer, selve distribusjonslinjene. Det vil bli det vanskeligste å få fikse. Det kan ta dager, eller uker, avhengig av hvordan den kraftige vinden rammer de viktige distribusjonslinjene, sier den pensjonerte generalen til VG.

Han forteller at trolig blir flere millioner innbyggere i Florida rammet av strømbrudd, som altså kan vare lenge, i løpet av det neste døgnet.

– Da må folk ta et valg. Skal de bli i hjemmene sine, eller ta seg til familie eller venner. Eller kanskje ta inn på hotell for en periode.

Les også: Frykter livsfarlig stormflo

60 meter i sekundet

VG møter Honore på et hotell i sentrum av byen Orlando søndag formiddag, lokal tid. Noen timer før selve orkanen er ventet å nå denne delen av delstaten. I skrivende stund blåser det lett, men regner forholds kraftig. Ikke ulikt en hvilken som helst dag på Vestlandet i Norge.

Det er bare begynnelsen. I løpet av kvelden vil vinden komme opp mot 40 meter i sekundet. Allerede ser man den type vind i sørlige deler av Florida, som Miami. Langs vestkysten, der stormens øye vil passere, vil vindene kommet opp i 60 meter i sekundet. Søndag kveld, norsk tid, er «Irma» fremdeles en kategori 4-orkan.

Gisle og Purita er midt i orkanens lei: – Vi evakuerer til et sykehus

GENERAL: Russel Honore avbildet i New Orleans-området etter at orkanen «Katrina» herjet der i 2005. Foto: Kevork Djansezian , AP

I tillegg til langvarige strømbrudd vil også stormflo være et stort problem flere steder i Florida de kommende dagene. Meteorologene varsler at stormfloen vil være mest kraftig langs sørvestkysten av Florida, hvor vannstanden kan øke med opptil 4,5meter.

– Dette er en livstruende situasjon, heter det i den siste meldingen fra National Hurricane Center.

TV-bilder fra sør-Florida viser allerede store vannmengder i gater der.

Florida-mann til VG: – Det som skjer nå, det skjer

«Amatørtime»

Den pensjonerte generalen er her for å være ekspertstemme hos TV-kanalen CNN, slik han var i Texas i forrige uke, etter orkan «Harvey» la store deler av området rundt storbyen Houston under vann.

FARLIG SITUASJON: I Miami ødela de kraftige vindkastene en krane søndag morgen. Foto: Joe Raedle , AFP

Da var Honore svært kritisk til hvordan hjelpearbeidet foregikk. Han kalte den føderale innsatsen «amatørtime», og mente det var håpløst at man har 50 ulike løsninger i 50 ulike delstater for hvordan man håndterer naturkatastrofer.

– Guvernøren i Texas var for treg med å få ut nasjonalgarden i delstaten. Samtidig ventet de føderale myndighetene på å bli spurt om å bringe sine ressurser inn. Min kritikk er at vi ikke kan vente på at en guvernør skal be om dette. Vi må bare flytte inn det som trengs umiddelbart. Føderale tropper skal kunne dra hvor det enn kreves for å redde liv når det kreves, sier han til VG.

Klimaforsker om monsterorkanene: – Vi har slått på en gedigen vannkoker

Denne gangen kommer derimot redningsarbeidet etter at stormen har passert til å komme mye raskere i gang, mener Honore.

– Nå er føderale hjelperessurser allerede mobilisert, og de er ute og gjør det de skal gjøre. De har kommet seg inn i de områdene som kommer til å trenge dem før stormen treffer. Man er mye bedre forberedt nå enn man var i Texas, sier Honore.