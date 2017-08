Katastrofen «Harvey» skaper dødelige oversvømmelser i USA

Minst fem mennesker har mistet livet og mange er skadet etter orkanen Harveys herjinger i delstaten Texas i USA.

Søndag nådde Harvey, som nå er nedgradert fra orkan til tropisk storm, USAs fjerde største by Houston. Med seg bragte stormen enorme nedbørsmengder og søndag morgen våknet sørstatsbyen til enorme ødeleggelser og oversvømmelser.

Ifølge myndighetene i Houston-området førte mer enn 10 millimeter nedbør i timen til et vannivå høyere enn i noen andre nylige oversvømmelser, og høyere enn under den tropiske stormen Allison i 2001, skriver NTB.

The Washington Post melder at det skal ha kommet nesten 60 centimeter med regn. Man regner vanligvis nedbør i millimeter.

«Overgår alt»



The National Weather Service, USAs nasjonale meteorologiske institutt, gikk søndag ut med en advarsel og omtaler «Harvey» som en storm som «overgår alt som er opplevd tidligere», ifølge The New York Times.

40 båter er nå satt inn i redningsarbeidet i byen, for å seile inn til de oversvømte delene og evakuere beboerne, skriver NTB.

Byen har også redningshelikoptre og kjøretøyer tilpasset forholdene på plass til redningsarbeidet.

– Jeg trenger ikke fortelle noen at dette er en veldig, veldig alvorlig storm. Vi har fått flere hundre meldinger om oversvømmelser, men vi venter at det tallet kommer til å stige ganske dramatisk, uttalte Sylvester Turner, ordfører i Houston.

Texas-guvernør Greg Abbott sier Harvey har forårsaket skader for flere milliarder dollar etter at den traff land sent fredag kveld lokal tid.

Gater ble til elver på minutter



Selv om orkanen nå er nedgradert fryktes det at stormen vil holde det gående med store nedbørsmengder og enorme ødeleggelser de kommende dagene, melder NTB.

The New York Times melder at Houstons gater ble forvandlet til elver i løpet av minutter lørdag kveld. Og de voldsomme oversvømmelsene har ført til at mange har blitt fanget av vannmassene.

Nødtelefonene melder om enorm pågang og byens alarmsentral opplyste de så langt hadde mottat over 2000 anrop. Mange har også tatt til sosiale medier som Twitter forsøk på å komme igjennom til redningsarbeiderne.

– Alle er bedt om å holde seg innendørs. Vi er også bedt om å bli i første etasje hvis vann kommer inn i husene, og ikke gå på loftet, sier Christina Hetleøen ved det norske generalkonsulatet i Houston til NTB.

ELVER I GATENE: De enorme vannmassene den tropiske stormen Harvey skylte ned over storbyen Houston natt til søndag førte til at gatene ble omgjort til elver i løpet av minutter. Foto: Mark Mulligan , AP

Oppfordrer til tilflukt på taket



Myndighetene har oppfordret innbyggere som ikke kommer seg vekk fra oversvømmelsene til å søke tilflukt på hustak.

Sykehusene har også fått merke stormens ødeleggelser, og selv om noen av sykehusene er beskyttet mot vannmassene er det mange pasienter som er forhindret fra å ta seg dit.

Rundt 12.00 lokal tid måtte et Houstons største offentlige sykehus, Ben Taub, evakueres på grunn av oversvømmelser i kjelleren som påvirket det elektriske anlegget.

President Donald Trump skrev flere meldinger på Twitter om katastrofen søndag morgen, og berømmer redningsarbeiderne for sin innsats.

«Mange sier nå at dette er den verste stormen/orkanen de har sett noen gang. Gode nyheter at vi har så mye talent på bakken», skrev presidenten i en av sine meldinger.