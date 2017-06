Karen Handel vant tidenes dyreste kongressvalg

WASHINGTON, D.C. (VG) Det er blitt omtalt som et «for, eller mot Donald Trump-valg». Dersom det stemmer var dette en god dag for den amerikanske presidenten.

VGs KONTOR I WASHINGTON D.C. Jostein Matre Ta kontakt og følg meg: E-post: jonma@vg.no Twitter: @JosteinMatre

– Dette er en stor seier for Republikanerne, sier CNNs politiske kommentator David Chalian, etter at kanalen har slått fast at Karen Handel har vunnet suppleringsvalget i Georgias 6. distrikt til Representantenes hus i Kongressen.

Riktig nok var det en knepen seier. Rundt 52,5 mot 47,5 prosent er langt under hva som har vært vanlig for akkurat dette kongress-setet, men Chailan sier det var viktig for presidentens parti å ikke gi Demokratene momentum før neste års mellomvalg.

– Republikanerne var smarte. De sørget for at dette valget handlet om noe annet enn Donald Trump, sier en annen av CNNs kommentatorer, tidligere Obama-kampanjeleder, David Axelrod.

Andre kommentatorer har uttalt at dette også kan gjøre det enklere for Republikanerne å få gjennom den mye omtalte helsereformen, som nå blir jobbet med bak lukkede dører.

Presidenten selv er tydelig fornøyd:

400 millioner kroner



Bakgrunnen for tirsdagens suppleringsvalg var at plassen til Tom Price ble ledig da han ble utnevnt til helseminister i februar.

Siden har det vært en voldsom kamp mellom Demokratene og Republikanerne om å vinne plassen.

Aldri før har man opplevd at så mye penger har blitt spyttet inn i kampen for et enkelt kongress-sete. God over 400 millioner kroner har kampanjene til Jon Ossoff, en 30 år gammel demokrat, og Karen Handel, en erfaren republikansk politiker, brukt.

Les også: Jobber med ny helselov bak lukkede dører

Pengene er samlet inn fra personer og organisasjoner over hele landet. Det er nemlig langt flere enn innbyggerne i dette ene distriktet som har vært opptatt av utfallet. Mange mener nemlig at utfallet her kan få betydning for neste års mellomvalg. Da skal samtlige seter i Representantenes hus stemmes over, også setet det var valg om i natt, samt en tredjedel av Senatet.

I dag har Republikanerne flertall i begge kamrene. I Representantenes hus er det nå 239 mot 194. I Senatet er det 52 mot 48.

DEMOKRAT: Jon Ossoff besøkte et av sine kampanjekontorer på valgdagen. Foto: Joe Raedle , AFP

Republikansk i 38 år



De to kandidatene har derimot begge forsøkt å tone ned betydningen av valget, og mener at deres velgere er opptatt av hva de som kandidater kan gjøre for dem, ikke hva dette kan utløse av signaleffekt for neste års mellomvalg.

Kan Donald Trump bli stilt for riksrett? 10 spørsmål og svar

Handel har sagt at hun vil gjøre en bedre jobb enn Ossoff fordi hun har erfaringen, og vil vite hvordan man kan få ting gjort i hovedstaden. Ossoff, som er dokumentarfilmskaper, har på sin side sagt at hovedstaden trenger nye ansikter, som faktisk er opptatt av velgerne. Han har også snakket mye om at folkeskikken må komme tilbake i politikken.

PRESIDENT: I en fersk måling fra CBS News mener bare 36 prosent at Donald Trump gjør en god jobb som president. Foto: Jonathan Ernst , Reuters

I 38 år, siden 1979, har dette distriktet sendt republikanske politikere til Washington, D.C. Ved forrige kongressvalg vant Price med god margin. Det samme gjorde Mitt Romney i presidentkampen mot Barack Obama i 2012.

Likevel klarte Donald Trump bare å vinne en knapp seier her mot Hillary Clinton i fjorårets presidentvalg.