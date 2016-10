Kampanje mot oljeledning i USA går viralt

På Facebook har tusenvis «sjekket inn» på indianerreservatet i Nord-Dakota i protest mot den omstridte oljeledningen.

Mandag gikk det ut en oppfordring på Facebook å sjekke inn på Standing Rock, hvor urfolk og klimaforkjempere har slått leir siden april for å protestere mot utbyggingen av oljeledningen Dakota Access Pipeline.

Hensikten med oppfordringen skal være å forvirre politiet. Enkelte demonstranter mener nemlig at politiet overvåker Facebook-innsjekkinger for å identifisere hvem som er på stedet, skriver CNN.

Bakgrunn: Store demonstrasjoner mot omstridt oljeledning

Politiet avviser påstander

På kort tid gikk kampanjen viralt, og ifølge CNN har flere hundretusen personer «sjekket inn» på indianerreservatet.

– Jeg tror vi undervurderer hvor ofte Facebook brukes av politiet. Så hvis min lille innsjekking forvirrer en sheriff et sted, er jeg glad, sier studenten Keshia Pendigrast til Vice News.

Politiet i Morton County avviser at de følger med på hvem som «sjekker inn», og er klare på at det hele er et falskt rykte.

Skjermdump fra Facebook

Protestene mot utbyggingen av den 1171 kilometer lange oljerørledningen har blitt den største urfolksprotesten i USAs historie, med 280 stammer samlet på samme sted, og på det meste 8000 personer i leiren.

Jesse Jackson: – Det tydeligste eksempelet på miljørasisme jeg har sett på lang tid

Frykter ødeleggelser

Indianerstammen Standing Rock Sioux mener rørledningen vil ødelegge noen av stammens hellige steder. I tillegg frykter de at en ulykke med rørledningen vil ødelegge ferskvannsforsyningen til reservoaret.

For en drøy uke siden ble 22. oktober ble 126 personer som demonstrerte mot rørledningen pågrepet.

Konfrontasjonene med politiet oppsto da over 300 demonstranter tok seg inn på et privat område hvor traseen for ledningen skal knytte oljefeltet Bakken og Three Forks-formasjonen i Nord-Dakota sammen med oljelageret i Petoka i Illinois.

Samiske Inger Biret Gaup deltok i demonstrasjonene: – Vi klarte å stanse utbyggingen en dag

Norske interesser

Ifølge Aftenposten har oljefondet investert 6,7 milliarder kroner i tre selskaper som via ulike datterselskaper er ansvarlig for å bygge, eie og drifte den omstridte rørledningen.

I helgen skrev avisen også at DNB er blant bankene som har lånt ut penger for å finansiere den omstridte oljerørledningen. I en e-post svarer DNB at de så langt «ikke fått bekreftet informasjon som tilsier at prosjektet bryter menneskerettighetene. Likevel ser vi alvorlig på påstandene som den siste tiden er blitt fremstilt».