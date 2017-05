Jordan Edwards (15) skutt og drept av politiet i USA

Den 15 år gamle gutten forsøkte å forlate en fest da en politimann åpnet ild.

Det var lørdag kveld lokal tid at politiet rykket ut etter melding om at en hjemmefest med fulle tenåringer hadde gått over styr i Balch Springs i delstaten Texas.

Omstendighetene er uklare, men ifølge politiet løp betjentene ut av huset da de hørte skudd på utsiden.

Det hele endte med at en politibetjent åpnet ild mot bilen hvor 15 år gamle Jonathan og hans fire venner satt i. Jordan ble truffet, og døde senere av skadene på sykehus.

Politiet hevdet først at bilen med tenåringene rygget mot politibetjentene på «en aggressiv måte». Men etter å ha sett en video av hendelsen fortalte politisjef Jonathan Haber at dette ikke stemte:

Tvert imot kjørte bilen fra politiet da skuddene ble avfyrt.

– Etter å ha vurdert videoen, så mener jeg at skytingen ikke oppfylte våre kjerneverdier, sa han på en pressekonferanse mandag.

BEKLAGER: Politisjef Jonathan Haber i Balch Springs ga mandag sine kondolanser til familien til Jordan Edwards (15). Foto: Vernon Bryant , AP

Politibetjenten som avfyrte skuddene er nå tatt ut av tjeneste, og både politiet i Dallas og distriktadvokaten etterforsker saken.

Familiens advokat Lee Merritt forstår ikke hvorfor politiet valgte å åpne ild mot bilen med ungdommene i.

Til Washington Post forteller advokaten at de fem tenåringene bestemte seg for å forlate festen da de hørte at politiet var på vei.

Ifølge advokaten hørte de skudd da de kom til bilen som sto parkert på utsiden, og idet de startet å kjøre hørte de noen som bannet:

– Like etter ble de skutt mot. De hadde kjørt et kvartal da de oppdaget at Jordan var truffet, sier han.

Ifølge en oversikt fra Washington Post er Jordan den yngste av over 330 personer som har blitt skutt og drept av politiet så langt i år.

Omtrent 25 prosent av de som er skutt har vært svarte, og omtrent syv prosent har vært ubevæpnede, viser oversikten. Minst ti personer har vært under 18 år.

