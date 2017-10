– Jordan døde i armene mine

De første ofrene fra massakren i Las Vegas er identifisert. Blant dem er to unge menn: Jordan McIldoon (23) og Sonny Melton (29).

Den 23 år gamle kanadieren Jordan McIldoon fra byen Maple Ridge var blant de 58 som er bekreftet drept i skyteepisoden.

En kvinne ved navn Heather Gooze postet en Facebook-melding der hun skrev at McIldoon døde i armene hennes.

– Venner og familie, jeg er ok. Jeg er rett utenfor festivalområdet. Vi får ikke lov til å gå noe sted. Jeg er sammen med en ung mann som døde i armene mine. RIP Jordan McIldoon fra British Columbia. Jeg kan ikke tro at dette nettopp skjedde, skriver hun.

Hun skriver videre at hun hjalp til med å bære skadede og lik.

– Det var kaos. Det var surrealistisk. Dette skjer med andre mennesker, ikke oss.

Foreldrene hans har ifølge CBS News bekreftet at han ble drept. Jordan skal ha vært på konserten med kjæresten sin, og de skulle etter planen dra hjem igjen mandag kveld.

– Vi hadde bare ett barn. Vi vet ikke hva vi skal gjøre, sier foreldrene til CBS News.

Heather mistet ektemannen: – Han reddet livet mitt

Da lange, sammenhengende skuddsalver satte en brutal stopper for countryfestivalen Route 91 Harvest i Las Vegas søndag kveld, var Sonny Meltons første reaksjon å prøve å redde kona Heather.

REDDET KONA: Sonny Melton reddet kona Heather fra kuleregnet i Las Vegas, men ble selv skutt i ryggen. Foto: , Facebook

– Han tok tak i meg bakfra og begynte å løpe da jeg følte at han ble skutt i ryggen, sier Heather Melton til USA Today.



– Han reddet livet mitt.

Selv måtte Sonny bøte med livet.

Sonny og Heather giftet seg i 2016, ifølge bryllupsnettsiden The Knot. I tillegg arbeidet de sammen på Henry County Medical Center i Paris i delstaten Tennessee - han som sykepleier og hun som ortopedisk kirurg.

– Jeg vil at alle skal vite hva slags godhjertet mann han var, men akkurat nå klarer jeg ikke å puste, skriver enken til USA Today.

Sanders: – Risikerte livet for fremmede

Trumps pressesekretær Sarah Sanders var tydelig beveget da hun fortalte om ofrene – og heltene som reddet liv – på en pressekonferanse mandag kveld.

– 29 år gamle Sonny Melton hadde reist fra Tennessee til Las Vegas med sin kone Heather. Da kulene begynte å regne ned ovenfra, skjermet han henne fra fare og ga opp sitt eget liv for å redde hennes. De hadde bare vært gift i litt over et år.

Hun bekrefter at flere politimenn ble drept og skadet.

– Andre risikerte livet for å redde folk de aldri hadde mørt. Mike McGarry fra Philadelphia la seg over studenter på konserten for å beskytte dem fra skuddene: «De er 20, jeg er 53 og har levd et godt liv», fortalte pressesekretæren.

Politiet i Las Vegas har uttalt at identifiseringen av ofrene vil være en lang og tidkrevende prosess, ifølge nyhetsbyrået AP.