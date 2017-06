John McCain i Comey-høringen: Kalte Trump for «president Comey»

Den republikanske senatoren John McCain (80) fikk deltagerne under Comey-høringen til å heve brynet torsdag.

Senatoren rotet det ikke til bare med navn, men flere som var vitner til høringen undret seg over MacCains utspørring av den tidligere FBI-sjefen James Comey under høringen torsdag.

I løpet av sine syv minutters taletid var 80-åringen nemlig mest opptatt av etterforskningen av Hillary Clintons bruk av den private e-postserveren mens hun var USAs utenriksminister.

McCain lurte på hvorfor etterforskningen av Clinton ble henlagt, mens etterforskningen av Trump-administrasjonens forbindelser til Russland skulle fortsette.

Han omtalte det som «dobbeltstandard».

Les: Trumps advokat avviser Comeys påstander

«Du må hjelpe meg her»



Comey forsøkte gjentatte ganger å forklare McCain at Clinton-saken var ferdig etterforsket, men at den sistnevnte saken ikke var avsluttet.

– Det amerikanske folk har mange spørsmål der ute, spesielt etter at du nettopp understrekte Russlands rolle, og hun var presidentkandidat på den tiden, startet McCain med å si.

– Så hun var åpenbart involvert i hele situasjonen der «falske nyheter» – som du beskrev det – spiller en stor rolle og fant sted, la senatoren til.

– Du må hjelpe meg her. Med andre ord, så er vi ferdige – etterforskningen av alt som har med Hillary og valgkampanjen er over, og vi trenger ikke å bekymre oss for det lenger, fortsatte McCain.

– Med respekt for ... Jeg er litt forvirret. Med respekt for Clinton, vi gjennomførte etterforskningen og hennes bruk av en personlig epostserver, svarte Comey.

– Jeg forstår, sa McCain.

– Etterforskningen av denne saken ble avsluttet 5. juli, prøvde Comey seg på.

Men det viste seg at McCain ikke var fornøyd med svaret, for han ga seg ikke der:

– Samtidig kunngjorde du at det ikke vil komme flere anklagelser mot henne, eller hennes aktiviteter relatert til Russisk innblanding og valget. Jeg forstår ikke hvordan du kan være ferdig med det, uten å være ferdig med hele etterforskningen av deres forsøk på å påvirke valget vårt, sa McCain videre.

– Nei. Jeg beklager. Vi er ikke – rettere sagt, da jeg ble sparket 9 mai, så var etterforskningen fremdeles aktiv for å forstå hvordan Russland påvirket valget, og om noen amerikanere jobbet med dem, svarte Comey.

Men det mest overraskende med McCains uttalelser kom kanskje til slutt, da han klarte å referere til Trump som Comey.

– Så du landet på en konklusjon når det gjelder herr Comey, president Comey – beklager – når det gjelder president Trump, sa han.



Måtte forklare seg



Høringen som tok for seg Comeys samtaler med presidenten i forbindelse med etterforskningen av Trump-kampanjen og Russland, varte i tre timer og fant sted i Senatets etterretningskomité

Komiteens leder, republikaneren Richard Burr, var den eneste som snakket mer enn McCain under høringen, ifølge CNN.

Setningen «McCains utspørring av Comey» ble mest tvitret under høringen, ifølge Twitter.

Like etter høringen kom senatoren med en formell uttalelse i forbindelse med hendelsen:

«Jeg får inntrykk fra Twitter at mine spørsmål gikk over hodet på folk. Når det gjelder Clintons eposter, så var Comey villig til å gå utenfor sin rolle som etterforsker, og uttrykke sin mening om at «ingen fornuftig etterforsker ville ha konkludert med bevisene». Jeg ville at Comey skulle ha samme tilnærming til sentrale spørsmål når det gjelder president Trump – uavhengig av om presidentens oppførsel kvalifiserer som obstruksjon. Mens jeg mistet en mulighet under dagens høring, så mener jeg fremdeles at dette spørsmålet er viktig, og jeg skal ta dette opp og skrive til herr Comey», skriver han i uttalelsen.

McCain skal også ha spøkt med å være for trøtt etter å ha vært våken altfor lenge dagen før, ifølge Washington Post.