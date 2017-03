Jax ville ha lik sveis som kameraten, så læreren ikke skulle se forskjell på dem

Disse to femåringene fra Kentucky er rørende «fargeblinde». Jax ville ha lik frisyre som kompisen. for da ville ikke førskolelæreren se forskjell på dem, mente han.

Den søte historien har gått sin seiersgang i sosiale medier etter at moren til Jax, den hvite gutten, postet den på Facebook.

Les også: Sett på ma(n)ken!

Det begynte med at moren sa til Jax at han måtte klippe seg. Da svarte han at han ville ha håret barbert, akkurat som kompisen Reddy.

Fikk du med deg? Marius (16) tok reve-selfie

– Han sa at han ikke kunne vente med å gå på skolen på mandag med samme sveis som Reddy for da ville ikke læreren klare å se forskjell på dem, skriver mamma Lydia Stith Rosebush på Facebook.

Nyhetsbyrået AP har skrevet om de to bestevennene og saken er blant annet gjengitt i The Telegraph.

– Hvis ikke dette er bevis på at hat og fordommer er noe som er lært, så vet ikke jeg. Den eneste forskjellen Jax ser mellom dem er håret, skriver hun på Facebook.

Husker du? Mathilde (9) ga bort det lange håret sitt

Wave-TV fulge de to guttene til frisøren hvor de fniser og leker mens Jax får fjernet lokkene. Reddy oppsummerer det hele:

– Jax er meg og jeg er Jax.

Moren til Jax sier hun er glad for at folk kan «se hva små barn ser».

Les også: Delfin i Oslofjorden: Fulgte etter båten til Erlend (26) – i fire timer!

Reddys pappa, Kevin Weldon, supplerer:

– Barn har en uskyld som vi noen ganger mister. Hvis vi kunne få noe av den tilbake, ville det være forbløffende.

Reddy og broren Enock var to og fire år gamle da de ble adoptert av Weldon, som er pastor, og hans kone Debbie. Ekteparet er hvite.