James Alex Fields Jr. (20) kjørte inn i folkemengden i Virginia

CHARLOTTESVILLE/OSLO (VG) Den drapsmistenkte 20-åringen fra Ohio fortalte moren at han skulle på en «ytre høyre»-demonstrasjon.

Nå er James Alex Fields Jr. mistenkt for blant annet drap og uaktsom kjøring. En 32 år gammel kvinne ble drept og 19 personer skadet da han kjørte nedover den stappfulle gaten i voldsom fart.

Det er foreløpig uklart hva han har forklart til politiet.

Til Ohio-avisen Toledo Blade har Samantha Bloom, 20-åringens mor, gråtkvalt fortalt om sønnens sjokkerende handling.

Ifølge moren fikk hun en tekstmelding fredag, der sønnen skrev at han hadde sluppet av katten sin i hennes leilighet for å reise til en «ytre høyre»-demonstrasjon.

– Jeg ba ham være forsiktig. Hvis de skulle demonstrere, skulle de gjøre det fredfullt, sier moren til avisen.

Flyttet nylig hjemmefra

Sønnen fortalte henne om demonstrasjonen allerede i forrige uke, ifølge moren.

– Jeg trodde det skulle ha noe med Trump å gjøre. Jeg prøver å holde meg utenfor hans politiske synspunkter. Jeg involverer meg ikke i det, sier hun.

En video publisert på sosiale medier viser øyeblikket der bilen meier inn i mengden i stor hastighet, før den treffer to andre biler og stopper:



Ifølge moren flyttet Fields Jr hjemmefra for «fem eller seks måneder siden». En nabo forteller til The Blade at hun ikke hadde sett 20-åringens bil på flere måneder før angrepet lørdag.

I juni ble den drapsmistenkte mannen ilagt bot for å kjøre med utgåtte registreringsskilter på den samme bilen, skriver avisen.

FBI etterforsker saken

Det var lørdag kveld norsk tid at bilen kjørte i full fart nedover den folksomme gaten.

Menneskene som ble truffet av bilen, var i byen for å vise motstand mot nynazister, Ku Klux Klan-tilhengere og andre hvite nasjonalister som hadde samlet seg for å demonstrere mot fjerningen av en statue av sørstatsgeneralen Robert E. Lee.

VG ankom åstedet søndag morgen norsk tid. Ulykkesstedet var da sperret av, og den aktuelle bilen, som hadde store materielle skader, ble tauet bort. Sentrum av byen er helt øde, bortsett fra et betydelig politioppbud.

På oversiden av åstedet er det lagt ned blomster og tent lys til minne om ofrene etter angrepet.

Politiet sier at den antatte sjåføren ble pågrepet i nærheten av åstedet, og FBI bekreftet natt til søndag at de har åpnet etterforskning.

– Volden og dødsfallene rammet rett i hjertet av amerikansk lov og rett. Når slike handlinger blir utført på grunn av rasefordommer og hat, går det mot våre kjerneverdier og kan ikke bli tolerert, sier USAs justisminister Jeff Sessions.

Samlingspunkt for nasjonalister

Ifølge CNN ventet politiet mellom 2000 og 6000 mennesker i demonstrasjonene, som lå an til å bli den største samlingen av sitt slag på flere tiår i USA.

Som ventet tok det ikke lang tid før det brøt ut voldelige sammenstøt mellom de to gruppene, og delstatens guvernør hadde derfor allerede erklært unntakstilstand da bilen traff demonstranter i byen. Vitner forteller at folk skrek mot hverandre, slo, kastet flasker og brukte pepperspray.

I tillegg til de 19 personene som ble skadet under påkjørselen, ble 15 personer skadet i forbindelse med demonstrasjonene.

Charlottesville har blitt et samlingspunkt for hvite nasjonalister og motdemonstranter etter at byrådet i 2016 besluttet å fjerne statuen fra parken som tidligere het Lee Park, men som nå er omdøpt til Emancipation park.

Bakgrunnen for demonstrasjonene er de hvite nasjonalistenes misnøye med hvordan byen forsøker å endre hvordan den fremstiller sin historie i det offentlige rom, og er den siste av sitt slag den siste tiden.